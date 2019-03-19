38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.



İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek. 38. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.



İNDİRİMLİ ÖN SATIŞLAR BAŞLADI

38. İstanbul Film Festivali biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışlar 19 Mart Salı günü başladı. Festival biletleri için genel satışlar, 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemaları (saat 10.30-19.00 arası), Biletix internet sitesi, Biletix çağrı merkezi ve Biletix perakende noktaları üzerinden hizmet bedeli eklenmeden satın alınabilir.



Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen İKSV Lale Kart üyeleri, İstanbul Film Festivali biletlerini indirimli fiyatlarla öncelikli olarak alabiliyor.



Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 19 Mart Salı, Kırmızı, Sarı ve Turuncu Lale Kart üyeleri ise 20, 21, 22 Mart tarihlerinde biletlerini öncelikli olarak alabilirler.



BİLET FİYATLARI

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) 10 TL.



Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) 25 TL, öğrenciler ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 16TL.

Tüm 21.30 seansları 25 TL.



Hafta içi gündüz seansları festival hamilerinin desteğiyle bu yıl da öğrenciler için 2 TL.



2 TL’LİK ÖĞRENCİ BİLETLERİ İÇİN DESTEK ARAYIŞI SÜRÜYOR



Hamilik desteği arttıkça öğrenciler için 2 TL’den açılacak koltuk sayısının 20 bine ulaşması hedefleniyor. İstanbul Film Festivali’nin öğrenci hamilik projesine 4 Nisan’a dek destek verilebilir. Hamilerin listesi 4 Nisan’dan itibaren film.iksv.org adresinde yer alacak.

