38. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ EDMOND



Bu yıl festivalin açılış filmi, “Fransız tiyatrosunun prensi” lakaplı genç deha, dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik’in son filmi Edmond. Birçok kez Molière ödülüne layık görülen Alexis Michalik, aynı adlı gişe rekortmeni oyununun sinema uyarlamasını da üstlenerek, filmin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı. Tıpkı oyunları gibi hareketli, dâhiyane, sürükleyici, üstün oyunculuğu ve üstün yönetimiyle olağanüstü bir deneyim sunan Edmond’un kahramanı, Michalik gibi şöhrete kavuşan genç bir yazar. 1897’de, şaşaalı Belle Époque döneminde Paris’te geçen film, Edmond Rostand’ın kaleme aldığı, şanı yüzyılları aşan oyunu, ünlü Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikâyesini anlatıyor. Edmond, açılışın ardından festivalin “Galalar” bölümünde izleyicilerle buluşacak.



FESTİVAL FİLMLERİ 8 SALONDA



İstanbul Film Festivali’nde filmler bu yıl Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek.



Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslarında izleyicilerle buluşacak.



38. İstanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu yıl da Yapı Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, basın buluşmaları, sektör görüşmeleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.



ÖĞRENCİ BİLETLERİ 2 TL



Festivalin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere bir hediyesi var. Festivalde, festival hamilerinin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 2 TL’den satışa sunuluyor. Uygulama kapasiteyle sınırlı.

38. İstanbul Film Festivali’nin programı bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

SİNEMA ÖDÜLLERİ



İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri, 4 Nisan Perşembe gecesi UNIQ İstanbul’da yapılacak 38. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde verilecek. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta yönetmen Şerif Gören’e sunuluyor. Sinema Onur Ödülleri oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor’a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jak Şalom’a verilecek.



KÖPRÜDE BULUŞMALAR



Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu Köprüde Buluşmalar’ın 14’üncüsü, festival kapsamında 7-12 Nisan tarihleri arasında Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenecek.



Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 12 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak.



FESTİVALDE YARIŞMA HEYECANI



38. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 10 Nisan’da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, festivalin 16 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.



ULUSLARARASI YARIŞMA



İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler yarışıyor. 38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde 10 ülkeden 12 film yer alıyor.



İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına sunulan Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülüyle destekleniyor.



Bu ödülün 10 bin euro'luk bölümü Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 50 bin TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5 bin euro'luk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.



38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını, dünya çapında ses getiren ödüllü filmlerin yönetmeni Lynne Ramsay üstlenecek. Uluslararası Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, Kanadalı yönetmen Philippe Lesage, birçok festivalden ödül kazanan oyuncu Damla Sönmez, İrlanda’nın en tanınmış ve saygın yeni nesil oyuncularından Moe Dunford ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthijs Wouter Knol.



SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI



13 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Eurimages fonunun sunduğu 5.000 Avro para ödülü ile destekleniyor. Yarışma jürisinde, ilk uzun metrajlı filmi Islık Çalmak İstersem, Çalarım ile Berlin’de Jüri Büyük Ödülü ve sinemada yenilikçilik için verilen Alfred Bauer ödülünü, ikinci filmi Box ile Karlovy Vary’de FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Romanyalı yönetmen Florin Şerban; oyuncu, yönetmen ve tiyatro yazarı Nihal Koldaş ile yönetmen ve video sanatçısı Adrian Figueroa yer alıyor.



ULUSAL YARIŞMA



Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2018-2019 sezonunda tamamlanan 9 film yarışacak.



Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.



En İyi Film 150 bin TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10 biner TL ile ödüllendirilecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin TL verilecek. Anadolu Efes ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin TL takdim edecek.



38. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Ümit Ünal başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, oyuncular Derya Alabora ve Alican Yücesoy ile yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu.



Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:



· Nebula / Tarık Aktaş



· Kız Kardeşler / Emin Alper



· Aden / Barış Atay



· Kardeşler / Ömür Atay



· Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan



· Görülmüştür / Serhat Karaaslan



· İçerdekiler / Hüseyin Karabey



· Saf / Ali Vatansever



· Yuva / Emre Yeksan

Yarışma dışı



· Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı



· Arada / Ali Kemal Çınar



· Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe



· Son Çıkış / Ramin Matin

Emin Alper'in Kız Kardeşler Ulusal Yarışma bölümünde yer alıyor.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI



İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen ve yapımcı Melek Ulagay Taylan, yönetmen Diana Näcke ve yönetmen Didem Pekün yer alıyor.



Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:





· Meleklerin Koruyucusu / Ensar Altay



· Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez



· Şehitler / Köken Ergun



· Yaz Kış Demeden / Zeynep Güzel



· Köpek Filmi / Cem Hakverdi



· Bulutlar / Osman Nuri İyem



· Kâzım / Dilek Kaya



· Gulyabani / Gürcan Keltek



· Baştan Başa / Aylin Kuryel, Fırat Yücel



· Vargit Zamanı / Orhan Tekeoğlu



· Aether / Rûken Tekeş





Yarışma dışı:





· Amina / Kıvılcım Akay





ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI



Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor.



Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde ödüllü kısa film yönetmeni Umut Subaşı, oyuncu Esme Madra ve oyuncu Halil Babür yer alıyor.



Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ



2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.



Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 6 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde Berlin Film Festivali Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffman, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan yer alıyor.



Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmler





· Nebula / Tarık Aktaş



· Kardeşler / Ömür Atay



· Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan



· Görülmüştür / Serhat Karaaslan



· Kader Postası / Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozalı



· Suç Unsuru / Süleyman Arda Eminçe



FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu Ödülü



Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Rusya’dan Victoriia Smirnova’nın yapacağı jüride Brezilya’dan Elaine Guerini, İspanya’dan Margarita Chapatte ve Fransa’dan Nada Azhari Gillon, Romanya’dan Angelo Mitchievici, Türkiye’den Okan Arpaç ve Roggero Calich görev alacak.



FESTİVALİN BOL YILDIZLI BÖLÜMÜ: GALALAR



İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar’da, geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, gişe yıldızı parlak filmler Türkiye prömiyerlerini yapacak.



Galalar bölümünde bu yıl gösterilecek filmler arasında İngiliz tiyatro ve sinemasının en üretken isimlerinden Kenneth Branagh’ın, Shakespeare’in kendi hayat hikâyesinden bir kesiti sinemaya aktardığı, oyuncu kadrosu alıştığımız üzere Ian McKellen, Judi Dench gibi ünlülerle dolu Hepsi Gerçek ve Robert Pattinson, Juliette Binoche ve Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla Claire Denis’nin ilk bilimkurgu filmi High Life yer alıyor.



Ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ın yönettiği üçüncü filmi Beyaz Karga efsane balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatıyor. Son derece göz alıcı bale sahneleri içeren filmde Sergei Polunin Nureyev’in ev arkadaşı Yuri Soloviev rolünü üstlenirken, yönetmen Ralph Fiennes de dans hocası Puşkin’i canlandırıyor.



2017’de Moonlight / Ay Işığı ile üç dalda Oscar kazanan Barry Jenkins’in uzun zamandır beklenen yeni filmi, James Baldwin’in aynı adlı romanından sinemaya aktarılan Sokağın Dili Olsa ve İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahibi İrlandalı yönetmen Neil Jordan’ın başrollerini Isabelle Huppert ile Chloë Grace Moretz’in paylaştığı psikolojik gerilim Greta da Galalar arasında yer alıyor.



Karyn Kusama, Nicole Kidman’ı başrole taşıyan polisiye filmi Destroyer ile Muhteşem Kadın ve İtaatsizlik filmlerinin Şilili yönetmeni Sebastián Lelio ise 2013’te çektiği filmi Gloria’nın başrolü Julianne Moore’a teslim ettiği yeniden yapımı Gloria Bell ile Galalar’da karşımızda.

HAKAN: MUHAFIZ'IN 2. SEZON GALASI FESTİVALDE



François Ozon’un Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ve en iyi filmlerinden biri olarak övülen son filmi Yüzleşme; Lone Scherfig’in prömiyerini Berlin’in açılış filmi olarak yapan ve Zoe Kazan, Andrea Riseborough ve Bill Nighy gibi göz kamaştırıcı bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren filmi Yabancıların Nezaketi gibi merakla beklenen filmler de Galalar bölümünde izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca kendine özgü tarzıyla ünlenen müzisyen, romancı, sinemacı S. Craig Zahler’in yönettiği, Mel Gibson ve Vince Vaughn’u perdeye taşıyan yeni polisiye filmi Adaletsiz de bu bölümde yer alıyor.



Festival bu yıl bir ilke de imza atıyor. Netflix’in Türkiye’den ilk orijinal yapımı Hakan: Muhafız, ikinci sezonunun galasını 38. İstanbul Film Festivali’nde yapıyor. Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin ikinci sezonunun ilk iki bölümü festival kapsamında gösterilecek.



Festivalde bir ilk: Netflix’in Türkiye’den ilk orijinal yapımı Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon galası festivalde yapılacak.

BAŞYAPIT FABRİKASI: KUBRICK



38. İstanbul Film Festivali “Sinemacıların Sinemacısı” Stanley Kubrick’i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle anıyor. Başyapıt Fabrikası: Kubrick, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu benzersiz yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve Kubrick hayranlarını sinemaya çağırıyor. Stanley Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisini bir bütünlük içinde sunuyor.



Başyapıt Fabrikası: Kubrick bölümünde yer alacak filmler:



Ø Gözü Tamamen Kapalı / Eyes Wide Shut (1999)



Ø Full Metal Jacket (1987)



Ø Cinnet / The Shining (1980)



Ø Barry Lyndon (1975)



Ø Otomatik Portakal / A Clockwork Orange (1971)



Ø 2001: Uzay Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)



Ø Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)



Ø Lolita (1962)



Ø Spartacus (1960)



Ø Zafer Yolları / Paths of Glory (1957)



Ø Son Darbe / The Killing (1956)



Ø Katilin Busesi / Killer's Kiss (1955)



Ø Korku ve Arzu / Fear and Desire (1953)



DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ'NDE ON KADIN



İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor. Sinemamıza birçok başyapıt kazandıran ve bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alacak olan Şerif Gören’in 1987 yapımı filmi On Kadın, Zurich Sigorta işbirliğiyle Atlas Post Production tarafından restore ediliyor. On Kadın, “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.



Filmlerinde sıkça kadın sorunlarına eğilen usta yönetmen Şerif Gören’in Hüseyin Kuzu’nun senaryosundan sinemaya aktardığı On Kadın, erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya çabalayan kadın portreleri sunuyor.



İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahibi Türkan Şoray’ın 9 farklı kadın karakteri canlandırdığı filmdeki diğer rolleri Erdal Özyağcılar, Songül Ülkü, Bilal İnci, Hale Akınlı, Asuman Arsan, Oktay Sözbir, Yavuzer Çetinkaya, Sükan Kahraman, Bora Ayanoğlu, Şule Yaşar, Nizam Ergüden, Selma Tarcan, Orhan Alkaya, Gülsen Tuncer paylaşıyor. On Kadın’ın yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan Çarşamba akşamı Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.