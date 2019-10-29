38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Mahallem İstanbul” ve “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşileri Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecek.



Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.



Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Atillâ Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından “Sinemada 50 Kuşağı”, Metin Celâl yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan ve Ayşe Sarısayın tarafından “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.



Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu İstanbul Kitap Fuarı’nın giriş ücreti ise 10 TL olarak belirlendi.