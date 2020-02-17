39. İstanbul Film Festivali afişi hazır

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), festivallerin afişlerinde farklı sanat dallarından önemli isimlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Çizgi roman yazarı olarak başladığı kariyerine, senaristlik ve film yönetmenliğini de ekleyen Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı.

39. İstanbul Film Festivali bu yıl, ölümünün 40. yıldönümünde dahi yönetmen Alfred Hitchcock’a özel bir retrospektif bölüm ayırıyor.



Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali için sinemanın heyecanlandırıcı etkisinden ilham alarak tasarladığı afişini, Hitchcock sever egzotik kuşlarla çevrelenmiş, bulutların üzerindeki, bizi bazen lanetleyen bazen kutsayan bir büyücünün olduğu, bir film sonrası uyuya kalınıp görülen bir rüyaya benzetiyor.