39. İstanbul Film Festivali başvuruları başladı

İstanbul'un en köklü festivali olan ve bu yıl bu yıl 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak İstanbul Film Festivali'nde başvuru zamanı başladı. Bu yıl 39'ncu kez düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında yarışmak isteyenler, başvurularını yapabiliyor.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale alan filme 200 bin TL ödül verilecek. Ayrıca Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Müzik ödülleri ve Seyfi Teoman adına olan En İyi İlk Film Ödülü jüri tarafından seçilen isimlere ve filmlere takdim edilecek.



39. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Nil Kural, Kaan Karsan ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Ulusal Kısa Film Yarışması danışma kurulunda ise Aslı Ildır, Osman Nail Doğan ve Merve Ertufan yer alıyor.

