39. İstanbul Film Festivali Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisi belirlendi

İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ JÜRİ ÜYELERİ



Emine Emel Balcı



1984’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nü bitirdi. Kısa filmleri ve belgeselleri birçok ulusal ve uluslararası festivalde gösterildi ve ödüller aldı. İlk uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar (2015) prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yaptı; CPH PIX, Viennale, AFI Fest, Jeonju, Göteborg gibi birçok uluslararası film festivalinde gösterildi, MedFilm Festivali’nde Sanatsal İfade, Sguardi Altrove Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu. Halen kısa ve deneysel filmler üretmeyi sürdüren Balcı, ikinci uzun metrajlı filmi Buradayım, İyiyim’in hazırlıklarına devam etmektedir. Deneysel filmi Lucid yapım aşamasındadır. Ayrıca 2012’de Ich Liebe Dich adlı bir belgesel yönetmiştir.



Berk Hakman



1981’de Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi farklı illerde bitirdikten sonra 2000’lerde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Suskunlar, Es-Es gibi dizilerde ve Janjan (2007), Tepenin Ardı (2012), Taksim Hold’em (2017) gibi ödüllü filmlerde rol aldı. Yurtiçi ve dışında ödüller kazandı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli enstrümanları çalıp müzikle uğraşmaktadır. Son on yıldır da fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır. Dört yıldır Oyun Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.



Ahmet K. Bilgiç



2000’den bu yana Türkiye’nin köklü progresif müzik grubu Gevende’nin bir parçasıdır. Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan Tolga Karaçelik’in yönettiği Sarmaşık (2015) ve aynı festivalden Büyük Jüri Ödülü ile dönen Kelebekler (2018) filmlerinin müziklerini besteledi ve müzik süpervizörlüğünü üstlendi. 2011’de yaptığı ilk uzun metraj film müziği Atlıkarınca (İlksen Başarır) ile 30. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü kazandı. On yılı aşkın bir süre Jinglehouse bünyesinde birçok reklam ve ana akım film için müzik besteledi. 2018’de film müziklerini odağına alan LU Records’ı kurdu ve birçok soundtrack albümü yayımladı. Almanya’nın önemli avangart tiyatrolarından HAU’da sahnelenen Serenade müzikalinde hem besteci hem oyuncu olarak yer aldı. 2019 Tallinn Film Festivali’nde jüri olarak yer aldı. 2019’da Substratum Live Mapping & Dance projesi için yaptığı müzik ve ses tasarımı ile İngiltere’de Tiyatro ve Teknoloji–En İyi Ses İnovasyonu ödülünü aldı.

