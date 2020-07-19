39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması heyecanı başladı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak.



Yarışmanın ilk gününde yönetmenliğini Hacı Orman’ın yaptığı Körleşme ve Ahmet Toğaç’ın yönetmenliğini yaptığı Kulak Misafiri gösterildi. Gösterimin ardından İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan katılan film ekipleriyle söyleşti.



İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümü kapsamında 17-28 Temmuz tarihlerinde SSM’nin boğaz manzaralı terasına kurulan açık hava sinemasında, her gece 21:00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film gösterimi yapılacak; filmler online olarak da izlenebilecek.



Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek törenle açıklanacak.