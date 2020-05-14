39. İstanbul Film Festivali'nde 15 yabancı filmin Türkiye prömiyeri çevrimiçi yapılacak

1984’ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileriki bir tarihe ertelenmişti. İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza atıyor ve 39’uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 15 ile 29 Mayıs tarihleri arasında internette gerçekleştiriyor.

BİLETLER BUGÜN SATIŞA ÇIKTI



filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet işlemini takiben filmler 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Toplu Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler bugün saat 10.30’da satışa sunuldu.

Amjad Abu Alala'nın 20 Yaşında Öleceksin filmi de Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.

39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NİN ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİLECEK FİLMLERİ



Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani



20 Yaşında Öleceksin / You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala



Hizmetkârlar / Sluzobníci / Servants / Ivan Ostrochovský



Daha Büyük Bir Dünya / Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud



5 Kusursuz Sayıdır / 5 è il numero perfetto / 5 Is the Perfect Number / Igort



Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak



Davacı / Litigante / Franco Loli



Deniz Mavileşene Dek Yüzmek / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke



Kız Kardeşim / Schwesterlein / My Little Sister / Stéphanie Chuat, Véronique Reymond / İsviçre



Lillian / Andreas Horvath



Söğüt / Vrba / Willow / Milcho Manchevski



1982 / Oualid Mouaness



Walchensee Forever / Janna Ji Wonders



Martin Eden / Pietro Marcello



Küçük Kız / Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / Fransa