39. İstanbul Film Festivali'nde Hitchcock seçkisi

Efsane yönetmen Alfred Hitchcock'un renkli filmleri, 39. İstanbul Film Festivali'nde seyirci karşısına çıkacak.

MV5BMjAzNjUzMDkwNl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjkzNDg0NjM@._V1_.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 

Alfred Hitchcock'un en iyi 20 filmi

Alfred Hitchcock'un en iyi 20 filmi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl da kapılarını sinemaseverlere açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

İstanbul Film Festivali'nde Hitchcock Renkli adı altında, efsanevi yönetmen Alfred Hitchcock'un çektiği renkli filmlerden oluşan bir seçkinin izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

Seçki, özel retrospektif bölümü altında sunulacak ve 15 uzun metraj film gösterilecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi uluslararası ve ulusal yarışmalar, tematik bölümler, söyleşi ve etkinliklerin yer alacağı festivalin bir parçası olacak.

39. İstanbul Film Festivali, bu yıl 10 Nisan - 21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...