39. İstanbul Film Festivali'nde Hitchcock seçkisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl da kapılarını sinemaseverlere açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



İstanbul Film Festivali'nde Hitchcock Renkli adı altında, efsanevi yönetmen Alfred Hitchcock'un çektiği renkli filmlerden oluşan bir seçkinin izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.



Seçki, özel retrospektif bölümü altında sunulacak ve 15 uzun metraj film gösterilecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi uluslararası ve ulusal yarışmalar, tematik bölümler, söyleşi ve etkinliklerin yer alacağı festivalin bir parçası olacak.



39. İstanbul Film Festivali, bu yıl 10 Nisan - 21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

