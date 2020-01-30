39. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi belli oldu

Başvuru süreci 24 Ocak’ta tamamlanan; İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla yapılan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde bu yıl kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.

KOTZAMANİ'YE ÖZEL BÖLÜM



Festivalde bu yıl Yunanistan’ın yükselen yıldızı Konstantina Kotzamani’nin tüm kısa filmleri toplu bir gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Konstantina Kotzamani, Gökalp Gönen ve Boran Kuzum

Kotzamani filmlerinde sevgi ve rüyalar gibi ilkel temaları, gizem ve yaşamın içindeki gerçekdışılığı işliyor. Kotzamani’nin kısa filmleri Cannes, Venedik, Berlin, Locarno gibi saygın festivallerde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi ve birçok ödül kazandı:



Electric Swan (2019)

Limbo (2016)

Yellow Fieber (2015)

Washingtonia (2014)

Morning Prayers (2013)

Arundel (2012)



Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan filmler:

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmler Berrak Çolak, Osman Nail Doğan ve Aslı Ildır’dan oluşan Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu tarafından belirleniyor. Danışma kurulunun belirlediği filmler 39. İstanbul Film Festivali’nin 17 Mart 2020’de açıklanacak.