39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı ve teması belirlendi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle hazırlanan 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 31 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



Yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.



ONUR YAZARI NAZLI ERAY



TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla yazar Nazlı Eray 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı “onur yazarı” olarak belirlendi. Edebiyatımızın üretken kalemlerinden Nazlı Eray’ın katılımıyla fuar boyunca onlarca söyleşi, panel ve etkinlik düzenlenecek. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.



Fuarın teması ise fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak şekilde “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak belirlendi.