4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say rüzgarı

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sanatseverlerle buluştu.

Haberler 09.10.2021 - 10:09

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say rüzgarı

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4. Antalya Akra Caz i açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği yeni albümünü Antalya'da ilk kez seslendirdi.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirlerinden bestelerin yer aldığı konserde Say'ın şarkılarını sanatçı Serenad Bağcan yorumladı.

çılara vurmalı sazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev eşlik etti.

yarın 20.30'da Fazıl Say'ın kapanış konseriyle son bulacak.

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