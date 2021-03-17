40. İstanbul Film Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor.



Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, sinemamızın yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla bu yıl pandemi şartlarını da gözetmeye devam ederek Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yayılıyor.



40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan’da festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başlıyor. Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında hem açık hava mekânlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileri ile buluşacak.



Festival gösterimlerine kısıtlama ve uygulamaların elverdiği durumda yurtiçinden ve yurtdışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da planlanıyor.

FESTİVAL AFİŞİ SELMAN HOŞGÖR'DEN



Ünü ülkemizin sınırlarını aşmış Londra temelli kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından hazırlanan 40. İstanbul Film Festivali afişleri, festivalin 40 yıldır sinema sanatçılarını, yönetmenleri ve izleyicileri birleştiren yapısından ilham alıyor.



Dünyaca ünlü markalara ve dergilere kolajlar tasarlayan Selman Hoşgör fotoğraf, tipografi ve canlı renklerden oluşan yaratıcı bir dünyaya sahip.



Uğurcan Ataoğlu, Pemra Ataç, Arkın Kahyaoğlu’ndan oluşan Tasarım Danışma Kurulu, festivalin kampanya sürecine destek veriyor.



SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ



İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuluyor. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.



FESTİVALE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR



40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular çevrimiçi alınıyor. Anadolu Efes’in desteklediği Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer almak için son başvuru tarihi 26 Mart 2021.



Festivale başvurular festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, 2020-2021 yapımı filmler için açık. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabiliyor.



KÖPRÜDE BULUŞMALAR



Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu, Anadolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’ın 16.’sı, festival kapsamında 7-8-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.



Köprüde Buluşmalar’ın 16. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü, Türkiye’den bir projeye verilecek. Ekim ayında Kısa Film Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek. Aynı zamanda seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek.



Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri’nin sahipleri 9 Nisan Cuma çevrimiçi yapılacak ödül töreninde duyurulacak.