40. İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1-13 Temmuz tarihlerinde izleyicilerle buluşuyor.

Yarışmada yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. 34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava’da yapılacak.



Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



EN İYİ FİLME 200 BİN TL ÖDÜL



40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarışacak.



Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.



Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.



En İyi Filme 200 bin TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin TL verilecek. En İyi Yönetmen’e Anadolu Efes tarafından 50 bin TL verilecek. En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10 biner TL ile ödüllendirilecek. Kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilecek En İyi Özgün Müzik Ödülü, LU Records tarafından 5 bin TL, En İyi Senaryo Ödülü ise Alamet Holistic tarafından 10 bin TL para ödülü ile desteklenecek.



Tufan Taştan'ın Sen Ben Lenin filmi, festivalin ulusal yarışma filmleri arasında.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ



· Av / Emre Akay



· 9,75 / Uluç Bayraktar



· Sardunya / Çağıl Bocut



· Bir Nefes Daha / Nisan Dağ



· Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu



· Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları



· Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Govenda Ali û Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar



· Af / Cem Özay



· Çatlak / Fikret Reyhan



· Cemil Şov / Barış Sarhan



· İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin



· Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik



· Sen Ben Lenin / Tufan Taştan



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ VERİLECEK



2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30 bin TL ödül verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca, 2002’den bu yana, festival ve etkinlikleri destekleyen “İKSV Lale Kart Üyelik Programı” tarafından verilecek.



Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.



9,75 filminin başrolünde Nejat İşler var.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI



· 9,75 / Uluç Bayraktar



· Sardunya / Çağıl Bocut



· Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları



· Af / Cem Özay



· Cemil Şov / Barış Sarhan



· Sen Ben Lenin / Tufan Taştan



FESTİVAL BİLETLERİ



Festival biletleri passo.com.tr/tr üzerinden ve İKSV gişesinden 27 Haziran Pazar 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 29 Haziran Salı 10.30’da genel satışa açılıyor. İstanbul Film Festivali biletleri ayrıca İKSV ana gişesinden ve festival günleri boyunca Maximum Uniq Açıkhava’da yer alacak festival gişesinden 19.00-21.00 saatleri arasında alınabilir.



Maximum Uniq Açıkhava biletleri: Tam 45 TL, Öğrenci 30 TL.



Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr/tr üzerinden %25; Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise fiziki etkinliklerde %15 oranında indirimle ön satış döneminde satın alabilirler.



Festival biletleri Siyah, Beyaz, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için ön satış:



27 Haziran Pazar 10.30 Siyah Lale Üyeleri



27 Haziran Pazar 14.30 Beyaz Lale Üyeleri



28 Haziran Pazartesi 10.30 Kırmızı & Sarı Lale Üyeleri



29 Haziran Salı 10.30 Genel Satış



Seyfi Teoman İlk Film Ödülü bu yıldan itibaren beş yıl boyunca elde edilen bireysel bağışların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından verilecek.

