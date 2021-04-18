18.04.2021 - 10:57
Bu yıl online gösterimlerle yapılan 40. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma filmleri açıklandı. 1 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde, birbirinden iddalı 13 film ödüle uzanmak için yarışacak.
Festivalin, Ulusal Yarışma Jürisi'nde, aynı zamanda başkanlık yapacak olan yönetmen Tolga Karaçelik, oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel yer alıyor. Film gösterimleri, plana göre 20-29 Mayıs tarihleri arasında hem online, hem salon gösterimleriyle izleyiciyle buluşacak ama pandemi şartları nedeniyle sadece online gösterim düzenlenecek.
İşte 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri:
Av / Emre Ak
9,75 / Uluç Bayraktar
Sardunya / Çağıl Bocut
Bir Nefes Daha / Nisan Dağ
Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu
Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları
Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Mehmet Ali Konar
Af / Cem Özay
Çatlak / Fikret Reyhan
Cemil Şov / Barış Sarhan
İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin
Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik
Sen Ben Lenin / Tufan Taştan