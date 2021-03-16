40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na başvurular, 2 Nisan'da sona erecek.

Pınar tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, "Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum" olarak belirlendi.



Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Almanya ve Azerbaycan'da yaşayan 6-14 yaş arasındaki çocuklar, yaptıkları resimlerle yarışmaya katılabiliyor.



Bu sene ilk defa Azerbaycan'dan da çocukların katılabileceği yarışmada, son 5 yıldır gerçekleştirilen özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören çocukların resimleri de jüri tarafından ayrı bir kategoride ele alınacak.



Yarışmaya katılan eserler, esim sanatına gönül veren Prof. Dr. Mümtaz Sağlam'ın öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Çağdaş Ertuna, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa'nın da aralarında bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek.



Yarışmaya başvurular, 2 Nisan'a kadar kabul edilecek. Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya katılanlar arasından 10 öğrenci tablet, 20 öğrenci profesyonel resim malzemeleri çantası ile ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.



Yarışmada özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak tanıyan kategoriyi kazanan 1 yarışmacıya tablet, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri çantası hediye edilecek.

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