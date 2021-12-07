41. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2022’de 41. yılını kutluyor. 41. İstanbul Film Festivali’nin 8-19 Nisan’da yapılması planlanıyor.



Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.



Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 21 Ocak 2022. Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi internet sayfası film.iksv.org’da yer alıyor. Festivalin yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.



41. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor, ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.



41. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Kısa film danışma kurulunda ise Öykü Canlı, Serdar Kökçeoğlu, Ahmet Toğaç yer alıyor.