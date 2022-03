41. İstanbul Film Festivali programı ve yarışma filmleri belli oldu

41. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.



Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmalarında ve bu yıl ilk kez yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar'da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.



Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.



FESTİVAL KAMPANYASI



41. Film Festivali kampanyası Monroe tarafından hazırlandı. Her filmin farklı bir gerçeklik ve ihtimal temsili olduğu içgörüsünden yola çıkan iletişim kampanyası, rüya metaforu üzerinden bilinçaltı, gerçeklik ve gerçeklik-üstü temalarını işliyor. Kampanyanın tüm kreatif çıktıları ise; festivalin 41 yılı boyunca ağırladığı ikonik sahnelerin izlerini taşıyan bir sinema perdesinin, tüm şehri gezmesine tanık oluyor.



AÇILIŞ FİLMİ 'RABİYE KURNAZ GEORGE W. BUSH'A KARŞI'



Festivalin açılışını, dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı yapacak. Köln’de yaşayan komedyen, yazar, sunucu ve oyuncu Meltem Kaptan’ın güçlü Rabiye performansı kendisine Berlin Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü'nü getirdi. Tiyatro, opera ve film yönetmeni Andreas Dresen’in Geceyi Bekleyenler, Yolun Yarısında ve Yarı Yolda adlı filmleri, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali programında yer almıştı.



FİLMLER 7 SALONDA GÖSTERİLECEK



İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak.



Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.



Gülsen Tuncer ve Meral Çetinkaya, açılış töreninde ödüllerini alacak.

ONUR ÖDÜLLERİ İKİ SANATÇIYA



İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Sanatçıların ödülleri 7 Nisan gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’nde sunulacak.



17. KÖPRÜDE BULUŞMALAR



Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu ve Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 14-15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.



Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek, Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, atölyesiyle artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.



OGM Pictures’ın sponsorluğuyla Köprüde Buluşma: Diziler atölyesi ile geliştirme aşamasındaki dizi projelerinin sektör profesyonellerine sunumlarını yapmalarını sağlıyor. Ayrıca OGM Pictures Köprüde Buluşmalar atölye ödüllerinin sahipleri 16 Nisan akşamı yapılacak ödül töreninde duyurulacak. Köprüde Buluşmalar’ın Dizi Atölyesi’nde seçilen bir proje 30 bin TL değerinde OGM Pictures Özel Ödülü’nü almaya da hak kazanacak.



İlk ve ikinci kısa filmini yapacak genç sinemacılara yönelik olarak 2017’de düzenlenmeye başlayan, bu yıl da Kasım’da gerçekleşmesi planlanan ve Nespresso’nun sponsorluğunda gerçekleşen Kısa Film Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri projelerini geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, cast gibi konularda eğitim alıyorlar. Atölyeler sonunda seçilecek projeye 10 bin TL değerinde Nespresso Özel Ödülü verilecek.



Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörlerdeki yeniliklerin ve film yapımına dair konuların gündeme taşındığı Sinema Konuşmaları ise bu yıl da herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.



FESTİVAL YARIŞMALARI



Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışmalarının kazananları ile FIPRESCI, Seyfi Teoman İlk Film Ödülü ve Genç Usta Ödülü'nü kazanan filmler 19 Nisan Salı akşamı yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.



● ULUSLARARASI YARIŞMA



Dünya sinemasına yeni bir bakış getiren 10 film bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Şakir Eczacıbaşı Altın Lale Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine 10 bin avro değerinde, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmene 5 bin avro değerinde para ödülü veriliyor.



41. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor. Bent Hamer başkanlığındaki Uluslararası Yarışma jürisinin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer.



Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:



● Dağların Denizcisi / Mariner of the Mountains / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya, Cezayir



● Coma / Bertrand Bonello / Fransa



● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya



● Rüyalar Diyarı / Land of Dreams / Shirin Neshat, Shoja Azari / ABD



● Vortex / Gaspar Noé / Fransa, Belçika, Monako



● Leonor Asla Ölmeyecek / Leonor will Never Die / Martika Ramirez Escobar / Filipinler



● Hayat Üzerine Bir Film / Feature Film About Life / Dovile Sarutyte / Litvanya, ABD



● Gergedan / Rhino / Oleh Sentsov / Ukrayna, Almanya, Polonya



● Flux Gourmet / Peter Strickland / İngiltere, ABD, Macaristan



● Masumlar / The Innocents / Eskil Vogt / Norveç, İsveç, Danimarka, İngiltere, Fransa, Finlandiya





● ULUSAL YARIŞMA



Ulusal Yarışma’da Altın Lale için, yapımı 2021-2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak.



Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.



Ulusal Yarışma’da En İyi Film’e verilen Altın Lale ödülünü kazanana İKSV tarafından 200 bin TL verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne lâyık görülen isme 50 bin TL verecek.



Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50 bin TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10 biner TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic tarafından 10 bin TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5 bin TL verilecek. 50. yaşını kutlayacak Milliyet Sanat Dergisi de bu yıl ilk kez verilen En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazanacak kişiye 10 bin TL ödül takdim edecek.



41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.



Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:



● Mukavemet / The Resistance / Soner Caner / Türkiye



● Geceden Önce / Before the Night / Ali Kemal Çınar / Türkiye, İtalya



● Klondike / Maryna Er Gorbach / Türkiye, Ukrayna



● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz / Türkiye



● Yaban / Tareq Daoud / Türkiye, Fransa



● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel / Türkiye



● Zuhal / Nazlı Elif Durlu / Türkiye



● Dört Duvar / The Four Walls / Bahman Ghobadi / Türkiye, İngiltere



● Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts / Ali Kemal Güven / Türkiye



● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl / Türkiye



● Birlikte Öleceğiz / Together, We Shall Die / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye, Almanya



● Kerr / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Yunanistan, Fransa





● ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI



Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 8 film ve yarışma dışı 1 film yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme Discovery+ tarafından 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.



Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yusuf Emre Yalçın.



Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:



● Koudelka Aynı Nehirden Geçmek / Koudelka Crossing the Same River / Coşkun Aşar / Türkiye



● Crossroads / Mahmut Fazıl Coşkun / Türkiye



● Bu Ben Değilim / This is Not Me / Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak / Türkiye



● Dermansız / Incurable / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu / Türkiye



● Eat Your Catfish / Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand / ABD, Türkiye, İspanya



● Cadı Üçlemesi 15+ / Witch Trilogy 15+ / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye



● Her Şey Dahil / All-In / Volkan Üce / Belçika, Fransa, Hollanda



● Yeni Bir Dünya Doğuyor / A New Earth is Rising / Serhat Yüksekbağ / Türkiye





Yarışma dışı



● Acı ve Tatlı / Bitter Sweet / Didem Şahin / Türkiye



Bir Evlilik Hikayesi, festival kapsamında seyirciyle buluşacak.

● ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI



Ulusal Kısa Film Yarışması İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor.



Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 10 bin TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.





Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:



● Göl Kenarı / Lakeshore / Aziz Alaca / Türkiye, İran



● Plastik Rüya / Plastic Dream / Merve Bozcu / Türkiye



● Steve&Steve / Merve Çaydere / ABD



● Gece Kuşağı / The Night Generation / Yasemin Demirci / Türkiye



● Stiletto / Stiletto: "A Pink Family Tragedy" / Can Merdan Doğan / Türkiye, Almanya



● Larva / Volkan Güney Eker / Türkiye



● Mahzendeki Köpekler / Your Wild Dogs Want Freedom / Ece Era / Türkiye, Belçika



● Belki Bir Gün Gideriz / Maybe We Will Go Someday / İnan Erbil / Türkiye



● Lekesiz / Spotless / Ali Ercivan / Türkiye



● Our Ark / Deniz Tortum, Kathryn Hamilton / Hollanda, ABD, Türkiye



● Fotoğraf Altı / Image Caption / Aylin Kızıl / Türkiye



● Babamın Öldüğü Gün / The Day My Father Died / Emre Sefer / Türkiye



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ



2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30 bin TL ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.



Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca 5 ilk film bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı, yapımcı Çağıl Bocut ve sinema yazarı film programcısı Cédric Succivalli yer alıyor.



Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler:



● Turna Misali / The Last Birds of Passage / İffet Eren Danışman Boz



● Yaban / Tareq Daoud



● Ela ile Hilmi ve Ali / Ela and Hilmi with Ali / Ziya Demirel



● Zuhal / Nazlı Elif Durlu



● Bana Karanlığını Anlat / Tell Me About Your Darkness / Gizem Kızıl



FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü



Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.



Zurich Sigorta Desteği ile Dünden Bugüne Türk Klasikleri’nde Beklenen Şarkı



İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor. Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı'yı beyazperdede izleme imkânı yakalayacak.



Beklenen Şarkı’nın Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası, 10 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Atlas 1948 Sineması'ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.



GENÇ USTALAR YARIŞMAYA DÖNÜŞÜYOR



İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümü, yarışmalı bir bölüme dönüşüyor.



Genç Ustalar bölümündeki filmler bu yıl ilk kez festivalin İstanbul'da ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturduğu altı kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirilecek. Seçilen filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Nespresso'nun 3.000 avro parasal ödülle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 19 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde verilecek.



Festivalin ilk Nespresso Genç Jürisi üyeleri Melisa Aközdoğan, Eren Yiğit Ekici, Emir Mecikoğlu, Alper Tunga Yazgan Mercan, Büşra Gül Ovalı, Öykü Vidinli.



Genç Ustalar’da yarışacak filmler:



● Atlantis / Atlantide / Yuri Ancarani / İtalya, Fransa, ABD, Katar, Rusya, Meksika



● Kırılgan / Fragile / Emma Benestan / Fransa



● Kuluçka / Hatching / Hanna Bergholm / Finlandiya



● Tüyler / Feathers / Omar El Zohairy / Fransa, Mısır, Hollanda, Yunanistan



● Olga / Elie Grappe / İsviçre, Fransa, Ukrayna



● Motor Sesi / The Noise of Engines / Philippe Grégoire / Kanada



● Ovadaki Yangın / Fire on the Plain / Zhang Ji / Çin



● Vaatler / Promises / Thomas Kruithof / Fransa



● Cennet Gibi / As in Heaven / Tea Lindeburg / Danimarka



● Utama / Alejandro Loayza Grisi / Bolivya, Uruguay, Fransa



● Değerli Taşlar / Robe of Gems / Natalia López / Meksika, Arjantin



● Amparo / Simón Mesa Soto / Kolombiya, İsveç, Katar, Almanya



● Yola Devam / Hit the Road / Panah Panahi / İran



● Oyun Alanı / Playground / Laura Wandel / Belçika



● Sessiz Diyar / Silent Land / Agnieszka Woszczynska / Polonya, Çek Cumhuriyeti, İtalya



Altın Ayı ödüllü 'Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı' filmi festival açılışında gösterilecek.

SPAGETTİ WESTERN USTASI: SERGIO LEONE



İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümü bu yıl sinemanın en yaratıcı, en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Sergio Leone’ye ayrıldı. İtalyan yönetmen, yapımcı ve senarist Leone’nin çektiği yedi uzun metrajlı film yenilenmiş kopyalarından gösterilecek.



Sergio Leone bölümünde Dolar Üçlemesi ve Bir Zamanlar Üçlemesi olarak anılan klasikler dahil, yönetmenin çektiği 7 uzun metrajlı film yer alıyor.

● Rodos Heykeli / The Colossus of Rhodes



● Bir Avuç Dolar / A Fistful of Dollars



● Birkaç Dolar İçin / For a Few Dollars More



● İyi, Kötü ve Çirkin / The Good, the Bad and the Ugly



● Bir Zamanlar Batıda / Once Upon a Time in the West



● Yabandan Gelen Adam / A Fistful of Dynamite



● Bir Zamanlar Amerika / Once Upon a Time in America





FESTİVAL, İSTANBUL BİENALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



İstanbul Film Festivali, 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Koç Holding sponsorluğunda yapılacak 17. İstanbul Bienali’nin film programının ilk ayağına da ev sahipliği yapıyor. Bienal küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh tarafından bir araya getirilen ve sonbaharda bienal süresince devam edecek film programından bir ön seçki Pera Müzesi’nde gösterilecek. Adını bienalin küratöryel yaklaşımından alan bölümde 2 uzun 3 kısa metrajlı film gösterilecek.



● Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece / A Night of Knowing Nothing / Payal Kapadia / Fransa, Hindistan



● Vampir - Cuadecuc / Pere Portabella / İspanya



● Temel Frekanslar:

- Dünyalı Dramı / Tellurian Drama / Riar Rizaldi / Endonezya



- Dünyayı İyileştirme Yolları / How to Improve the World? / Nguyên Trinh Thi / Vietnam



- Çamur Adam / Mud Man / Chikako Yamashiro / Japonya





ANİMASYON ATÖLYESİ

İKSV Alt Kat, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında, İstanbul Film Festivali’nin işbirliğiyle, 16-19 yaş grubuna özel bir çevrimiçi atölye programı sunuyor.



Katılımcılar, ilk dört atölyede belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürütücülüğünde, animasyon film yapım sürecini deneyimleyerek stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretecek; kalan iki atölyede ise Beats by Girlz Türkiye Direktörü Beril Sarıaltun ile birlikte filmleri için ses ve müzik tasarımı yapabilecekler.



Atölye, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık düzende 3 dönem halinde sürdürülecek ve her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 16-19 yaş grubundan toplam 45 katılımcı davet edilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeye başvurular 24 Mart'a kadar sürecek. Katılımcılar ve atölye tarihleri 28 Mart haftası açıklanacak.



Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra hazırlanan kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı çevrimiçi galada, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz konuklar genç katılımcılarla buluşacak ve filmleri değerlendirecek.