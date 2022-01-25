41. İstanbul Film Festivali’nde jüri üyeleri belirlendi

Bu yıl 41. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Onur Ünlü başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.



ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.



Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film 150 bin TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 50 bin TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10 biner TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alametholistic tarafından 10 bin TL, jürinin En İyi Özgün Müzik dalında seçtiği film müziğinin bestecisine LU Records tarafından 5 bin TL verilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin TL verecek.



ULUSAL BELGESEL YARIŞMA JÜRİSİ

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yunus Emre Yalçın.



ULUSAL KISA FİLM YARIŞMA JÜRİSİ



Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla yapılıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 10 bin TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.



SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ JÜRİSİ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 30 bin TL ödül veriliyor. Seyfi Teoman İlk Film Ödülü iki yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.



Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler bu ödüle aday olabiliyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı ve film programcısı Cédric Succivalli ve yapımcı Çağıl Bocut yer alıyor.



TÜRKİYE SİNEMASI BÖLÜMÜNDE PARA ÖDÜLÜ



İstanbul Film Festivali’nde yapımı 2021-2022 döneminde tamamlanan filmlerin yer aldığı “Türkiye Sineması” bölümü, bu yıl 35. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. 41. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Anadolu Efes, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film’e 10 bin TL, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50 bin TL; Köprüde Buluşmalar’ın ana destekçisi de olan Anadolu Efes Work in Progress ödülü olarak da 30 bin TL veriyor.

FATMA GİRİK'İN HAYATI, FİLMLERİ, BÜYÜK AŞKI...