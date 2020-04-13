43 bin Disney tema park çalışanı işten çıkarılıyor

Corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan Orlando’daki dünyanın en çok ziyaret edilen tatil mekanı Walt Disney Dünyası’nın 43 bin çalışanı işini kaybetmek üzere.



Forbes’a göre16 Mart'tan beri kapatılan Orlando Magic Kingdom tema parkı, işçi sendikalarıyla anlaşma imzaladı ve işten çıkarmaları 19 Nisan'da yürürlüğe koyacak. Çalışanların çoğunun güvenlik görevlileri ve tesislerin işletilmesinde görev alan işçiler olduğu öğrenildi.



Disney’in işten çıkarılan işçilerin sağlık sigortalarını bir yıla kadar ödeyeceği ve şirketin ihtiyacı olan tüm çalışanlar için corona virüs testi için ödeme yapmayı kabul ettiği öğrenildi.



Disney’in dünyanın farklı yerlerinde bulunan tema parklarını yeniden ne zaman açacağı henüz bilinmiyor.



Forbes, Disney Dünyası’nın ABD’in tek tesisli en büyük iş yeri özelliği taşıyor. İşten çıkarmaların ABD ekonomisinde domino etkisi yaratması bekleniyor.



Daha önce 1 Nisan'da açılması planlanan Disney’in tema parkları Disney World ve Disneyland’in, corona virüs salgınının sürmesi nedeniyle kapalı kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.



Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, “Covid-19’un etkileri konusunda hala çok fazla belirsizlik olsa da misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği ve refahı Walt Açıklamada ayrıca, “Bu, benzeri görülmemiş salgın hastalığı nedeniyle uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından verilen talimatlara uygun olarak, Disneyland Resort ve Walt Disney World Resort bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır” ifadesine yer verilmişti.