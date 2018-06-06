İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 46. yılında “aile bağları” teması ile klasik müzik severlerle buluşuyor. 12 Haziran’a kadar devam edecek olan festivalin konukları arasında “Verdi’nin sesi” olarak tanınan soprano Diana Damrau ile eşi bas bariton Nicolas Testé yer alıyor.



İkilinin “Verdissimo” konseri, şef Pavel Baleff yönetimindeki İstanbul Müzik Festivali’nin yerleşik orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde, 7 Haziran Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda klasik müzikseverlerle buluşuyor.



Bu yıl “aile bağları” temasıyla müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet eden 46. İstanbul Müzik Festivali’nin temasına gönderme yapan “Verdissimo” konserinde, Uluslararası Opera Ödüllü Alman soprano Diana Damrau ile eşi bas bariton Nicolas Testé, Verdi’nin en sevilen aryaları ile düetlerini seslendirecekler.



Verdissimo konseri, 7 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.



46. İstanbul Müzik Festivali’nde süresince farklı disiplinlerden konuşmacıları müzikseverlerle bir araya getiren Konsere Doğru etkinliği kapsamında, yazar Evin İlyasoğlu, saat 19.00-19.30 arası Lütfi Kırdar üst fuayede Verdi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.



DIANA DAMRAU KİMDİR?



Soprano Diana Damrau yıllardır dünyanın önde gelen operaevlerinde ve salonlarında sahneye çıkmaktadır. Geniş repertuvarı Lucia di Lammermoor, Manon, La Traviata ve Sihirli Flüt’teki başrollerde olduğu gibi lirik soprano ve koloratur soprano rollerini içerir. Metropolitan Operası, Damrau’nun kendisiyle özdeşleşen rolleri yorumladığı ve ilk kez 2005’te oynadığı Zerbinetta rolünün dışında 7 rolde sahneye çıktığı bir ev gibidir. Diana Damrau, ayrıca Metropolitan Operası tarihinde Mozart’ın Sihirli Flüt operasının farklı temsillerinde Pamina ve Gece Kraliçesi’ni yorumlayan ilk şarkıcı oldu. Diana Damrau iki kez Milano’daki La Scala’nın açılış konserinde yer aldı. Verdi’nin 200. doğum günü sebebiyle La Traviata onun katılımıyla sahnelendi.



Diana Damrau özellikle kendisi için yazılan rollerle yeni müzikleri de yorumlamaktadır. Bunlar arasında Ian Bell’in Hogarth uyarlaması olan A Harlot’s Progress (Theater an der Wien, 2013) ve Lorin Maazel’in 1984 operaları öne çıkar. Aynı zamanda Wigmore Hall, Carnegie Hall, Berlin Philharmonie ve Salzburg Festivallerindeki konserleriyle aranılan bir şarkı yorumcusudur. Piyanist Helmut Deutsch’la yakın bir sanatsal ilişkisi vardır ve arpçı Xavier de Maistre ile sık sık resital vermektedir. Xavier de Maistre ile Nuit d’étoiles adlı bir CD’si bulunmaktadır. Warner/Erato (eski EMI/Virgin Classics) için kayıtlar yapan Damrau’nun İlk CD’si Mozart ve Salieri’nin Aryalarını içeren Arie di Bravura’ydı. Ayrıca Mozart aryalarından oluşan Donna, Romantik dönem koloratur aryalarından oluşan COLORaturaS, Richard Strauss’un orkestralı şarkılarını içeren ve 2011’de ECHO Klasik ödülüne layık görülen Poesie, operet, film ve müzikallerden şarkıları içeren ve 2014’te ECHO Klasik ödülüne layık görülen Forever ve Belcanto temalı Fiamma del Belcanto adlı albümleri bulunmaktadır. Giacomo Meyerbeer’in eserlerini içeren yeni albümü Grand Opera’nın yayınlanması dolayısıyla Damrau, Mayıs 2017’de Avrupa turnesine, Kasım 2017’de Fransız bas-bariton eşi Nicolas Testé ile Singapur, Şangay, Tokyo, Seul, Taipei ve Pekin’i içeren bir turneye çıktı.



NICOLAS TESTE KİMDİR?



Fransız bas-bariton Nicolas Testé, piyano, fagot ve müzik tarihi eğitiminden sonra Paris Ulusal Operası’nda ve Centre de Fromation Lyrique’te şan eğitimi aldı. 1998 yılında Voix Nouvelles Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Metropolitan Operası, Münih Devlet Operası, Los Angeles Operası, San Francisco Operası, Deutsche Oper, Paris Ulusal Operası, Teatro San Carlo Napoli ve Teatro La Fenice başta olmak üzere önde gelen opera evlerinde düzenli olarak rol almakta, Glyndebourne ve Chorégies d’Orange festivallerine katılmaktadır. Iphigenia Aulide’de operasındaki Agamemnon, Roméo ve Juliette operasındaki Frére Laurent, Manon operasındaki Des Grieux, Hamlet operasındaki Claudius, Il Trovatore operasındaki Ferrando, Sihirli Flüt operasındaki Sarastro, Gounod’nun Faust operasındaki Mephisto, Castor ve Pollux operasındaki Jupiter ve Rossini’nin Sevil Berberi operasındaki Basilio rolleri dâhil olmak üzere geniş opera repertuvarıyla dikkat çekmektedir.



Testé opera prodüksiyonlarının yanı sıra uluslararası alanda önemli senfoni orkestralarının eşliğinde de düzenli olarak konser vermektedir. Eşi Diana Damrau ile birlikte Prag Filarmoni Orkestrası’yla konser veren Testé ayrıca Meyerbeer, Massenet ve Verdi’nin aryalarını Festspielhaus BadenBaden, Elbphilharmonie, Semperoper Dresen, Münih Filarmoni, Rudolfium ve ICE Krakow Kongre Merkezi’ndeki konserlerinde yorumladı. 2017 yılı içinde Asya’da Şangay Senfoni Salonu, Suntory Hall ve Seul’de konserler verdi.



PAVEL BALEFF KİMDİR?



Pavel Baleff, 2007’den bu yana Almanya’nın en köklü orkestralarından biri olan Baden-Baden Filarmoni Orkestrası’nın daimi şefidir. Geniş repertuvarıyla Zürih Operaevi, Semperoper-Dresden, Gewandhaus- Leipzig, Hamburg Devlet Operası ve Bolşoy Tiyatrosu gibi önde gelen müzik kurumlarının konser ve temsillerinde orkestralarını teslim ettikleri önemli şeflerden biridir. Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Krassimira Stoyanova, Diana Damrau, Edita Gruberova, Vesselina Kasarova, Ramon Vargas, Thomas Hampson, Nicolas Testé, Piotr Beczala ve Luca Pisaroni gibi tanınmış müzisyenlerle çalışan Baleff, 2012 yılında soprano Krassimira Stoyanova ve Münih Radyo Orkestrası ile yaptığı Slavic Opera Arias albümüyle hem Alman Müzik Eleştirmenleri Ödülü’ne hem de Uluslararası Klasik Müzik Ödülü’ne ve yine Stoyanova ile gerçekleştirdiği Verdi: Arias albümüyle de 2014 yılında Alman Müzik Eleştirmenleri Ödülü’ne layık görüldü.



2015 yılında Vesselina Kasarova ile Russian Arias albümünü yayınladı. Ulusal Opera’da sahnelenen Der Ring des Nibelungen prodüksiyonuyla Bulgaristan’da yılın orkestra şefi seçildi. Carl Maria von Weber Yarışması’nın birincisi ve Herbert von Karajan Vakfı Ödülü sahibidir. 2014-2015 sezonunda Zürih Operası’nda Leonce and Lena’yı ve Montpellier’de Mavisakalın Şatosu’nu yönetti. 2016 yılında Viyana Devlet Operası’nda Donizetti’nin Aşk İksiri operasını yöneten Pavel Baleff, 2017-2018 konser sezonunda Zürih Operaevi’nde sahnelenen Ravel’in İspanyol Saati ve Çocuk ve Büyüler operaları ile Çaykovski’nin Kuğu Gölü balesiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 2018-2019 konser sezonunda ise Limoges Operası’nda Korngold’un Ölü Şehir operasını yönetecek.