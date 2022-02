47. Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, bu yıl 47. kez sahiplerini buldu. En İyi Film seçilen Lost Illusions, 15 dalda aday gösterildiği Cesar'dan 7 ödülle ayrılarak törene damga vurdu. En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Leos Carax'ın, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan filmi Annette de 5 Cesar ödülünü kucakladı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Olympia Tiyatrosu'nda düzenlenen törende Annette filmindeki performansıyla ödüşle aday gösterilen Hollywood yıldızı Adam Driver ile Cate Blanchett de konuktu. Blanchett, Cesar Onur Ödülü'nü Isabelle Huppert'in elinden aldı.

İşte, 47. Cesar Ödülleri'nin kazananları:



En İyi Film: Lost Illusions

En İyi Yönetmen: Leos Carax, Annette

En İyi Kadın Oyuncu: Valerie Lemercier, Aline

En İyi Erkek Oyuncu: Benoit Magimel, Peaceful

En İyi Yabancı Film: The Father, Florian Zeller

En İyi Belgesel: The Velvet Queen, Marie Amiguet

En İyi İlk Film: Magnetic Beats, Vincent Mael Cardona

En İyi Orijinal Senaryo: Arthur Harari, Vincent Poymiro, Onoda, 10,000 Nights in the Jungle



En İyi Uyarlama Senaryo: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi, Lost Illusions

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aissatou Diallo Sagna, The Divide

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Vincent Lacoste, Lost Illusions

Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Anamaria Vartolomei, Happening

Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Benjamin Voisin, Lost Illusions

En İyi Animasyon: The Summit of Gods, Patrick Imbert

En İyi Kurgu: Nelly Quettier, Annette

En İyi Görüntü Yönetimi: Christophe Beaucarne, Lost Illusions

En İyi Kostüm: Pierre-Jean Laroque, Lost Illusions

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Riton Dupire-Clement, Lost Illusions

En İyi Orijinal Müzik: Ron Mael, Russell Mael, Annette

En İyi Ses Kurgusu: Erwan Kerzanet, Kaita Boutin, Mawence Dussere, Paul Haymans, Thomas Gauder, Annette