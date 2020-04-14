48. İstanbul Müzik Festivali de ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali’nin corona virüs nedeniyle ertelendiğini duyurdu.



1973 yılından bu yana haziran ayında düzenlenen festivalin eylül ayının ikinci yarısına ertelendiği bildirildi.



İKSV'nin açıklamasına göre; Festivalin yeni tarihleri ve programa dair tüm ayrıntıların haziran ayında internet sitesinde ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.



48. İstanbul Müzik Festivali için alınan biletlerin konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde de geçerli olacağı aktarıldı.

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