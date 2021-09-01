49. İstanbul Müzik Festivali eylül konserleriyle devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, eylül ayında birçok sanatçıyı ağurlayacak.

01.09.2021 - 17:23

49. İstanbul Müzik Festivali eylül konserleriyle devam ediyor

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49. İstanbul Müzik Festivali eylül programında Ufuk & Bahar Dördüncü, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Martynas Levickis, Modigliani Quartet, Simon Ghraichy, Şirin Pancaroğlu & Bora Uymaz Ensemble, Accademia Bizantina ve Khatia Buniatishvili müzikseverlerle buluşacak.

16 Eylül’e kadar sürecek festival konserleri, Saint Benoît Fransız Lisesi, Maximum Uniq Açıkhava, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

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