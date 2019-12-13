5. Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala ve Ödül Töreni, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) yapıldı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan gala gecesi ve ödül töreninin açılış konuşmalarını; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sofia National Academy For Theatre And Film Arts’’ Rektörü ve Dünya Sinema Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.

DEV JÜRİ KADROSU İLE ULUSLARARASI BİR FESTİVAL



5. Altın Baklava Film Festivalinde, "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 11 film ödüle layık görüldü. HKÜ tarafından Gaziantep’te geleneksel bir hale gelerek bu yıl beşincisi yapıldığı ve festivalin ödüllerinin dağıtıldığı geceye ünlü jüri isimleri damga vurdu. Festivalin, jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yaptı.

Altın Baklava Film Festivali'nin jürisinde ise ünlü oyuncular Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu yer aldı. Gala gecesi ve ödül töreni öncesinde ise oyuncu Cansel Elçin’in “Albert Camus Okuma” performansı; Kerem Alışık, İrem Helvacıoğlu ve Ebru Şahin ile söyleşiler gerçekleştirildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi yapımcısı ve oyuncu kadrosu ile de bir söyleşi yapıldı.



KURMACA VE BELGESEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Ayat Bakayeva’nın üstlendiği Üçü filmi birinci, yönetmenliğini Ensar Özyurt’un yaptığı Hashtag filmi ikinci, yönetmenliğini Julian Rachev’in yaptığı A Moment Of Love ise üçüncü oldu. Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü Uçan Adam filmi ile yönetmen Uğur Ersöz, ikincilik ödülünü Hayat Nöbeti filmi ile yönetmen Peyami Sefa Altıntaş, üçüncülük ödülünü Toprağın Kadınları filmi ile yönetmen Melih Başal aldı.



SADRİ ALIŞIK VE HASAN KALYONCU ÖZEL ÖDÜLLERİ



Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri galaya damgasını vurdu. Sadri Alışık Özel Ödülünü Moo filmi ile yönetmen Indy Khawe, ünlü oyuncu Kerem Alışık’ın elinden aldı. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü'nün sahibi ise İnci Anne filmi ile yönetmen Yiğit Can Çaylı oldu.



Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü Many Happy Returns filmi ile yönetmen David Jovanovic’in olurken Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü'nü ise Purification filmi ile yönetmen Ivaylo Georgiev aldı. Kurmaca dalında mansiyon ödülünü “Reflections filminin yönetmeni Edwin Beano ve Willkommen filminin yönetmeni Bogdan Maraloi paylaştı. Belgesel Dalı Mansiyon Ödülü ise “Absence of Light filmi ile yönetmen Beatrice Aline’nin oldu.



“24 ÜLKEDEN 200’Ü AŞKIN FİLM BAŞVURUSU”



Festivalin amacının genç yapımcılara, yeni filmler üretme yolunda katkı sunmak ve yeni yetenekleri keşfedebilmek için düzenlendiğini ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti V. Haluk Kalyoncu, "Sinema gibi zor bir alanda emek vererek, amatör ruh ile hazırlanan filmlerin bugün emekçilerinden ilerde aralarından bir Osman Sınav, bir Clint Eastwood çıkar mı bunun peşindeyiz. Onların ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına destek- vermek için buradayız. Özellikle bu sene kayseri üniversitesinden, Erzurum Atatürk üniversitesine, Mimar Sinan üniversitesinden, Notre Damme üniversitesinden Saint Petersburg üniversitesine, Azerbaycan üniversitesinden Beyrut üniversitesi öğrencilerinden 24 ülkeden, belgesel ve kurmaca kategorilerine 200'ü aşkın kısa film başvurusu altın baklava film akademisini bu sene çok farklı bir noktaya taşımıştır” dedi.



“AVRUPA ÜLKELERİ DAHİL GENİŞ COĞRAFYADAN KATILIM”



5. Altın Baklava Film Festiavili beş yıldır büyük bir heyecan ve coşkuyla düzenlediklerini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, ”Bu yıl film başvuru şartnamesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle festivalimizi tam olarak uluslararası hale dönüştürdük. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Çin’den, ABD’ye, Singapur, Lübnan, Arjantin’e kadar uzanan geniş coğrafyadan filmler geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse, sürpriz sayıda başvuru gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.



HKÜ RADYO AÇILDI



Gala gecesi ve ödül töreni öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo’nun açılışı gerçekleştirildi. Gaziantep’te 106.8 frekansı ile yayın yapacak olan HKÜ Radyo’nun açılışında kurdeleyi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin eşliğinde protokol üyeleri kesti.