5. Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filminin oyuncuları kimler?

ntv.com.tr 28.08.2020 - 13:21
2016 yılında J Blakeson tarafından çekilen 5.Dalga filminde insan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır.
Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.
5.Dalga, Rick Yancey'nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.
5.DALGA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Chloë Grace Moretz – Cassie Sullivan
Nick Robinson – Ben Parish/Zombi
Ron Livingston – Oliver Sullivan
Maggie Siff – Lisa Sullivan
Alex Roe – Evan Walker
Maria Bello – Çavuş Reznik
Maika Monroe – Ringer
Liev Schreiber – Albay Vosch
Zackary Arthur – Sammy Sullivan
Tony Revolori – Dumbo
Talitha Bateman – Teacup
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