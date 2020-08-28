5. Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filminin oyuncuları kimler?

2016 yılında J Blakeson tarafından çekilen 5.Dalga filminde insan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır.

Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.



5.Dalga, Rick Yancey'nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.



5.DALGA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?



Chloë Grace Moretz – Cassie Sullivan

Nick Robinson – Ben Parish/Zombi

Ron Livingston – Oliver Sullivan

Maggie Siff – Lisa Sullivan

Alex Roe – Evan Walker

Maria Bello – Çavuş Reznik

Maika Monroe – Ringer

Liev Schreiber – Albay Vosch

Zackary Arthur – Sammy Sullivan

Tony Revolori – Dumbo

Talitha Bateman – Teacup



ROBERT PATTİNSON'LI THE BATMAN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN