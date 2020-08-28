5. Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filminin oyuncuları kimler?

Bilim kurgu tarzında olan ve orijinal ismi 5th Wave olan 5. Dalga filminin ABD yapımı film 2016 yılında seyirciyle buluştu. Yapımın, yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alırken, filmin başrollerinde Chloe Grace Moretz ve Nick Robinson gibi isimler yer alıyor. Peki, 5. Dalga filmi konusu nedir, kimler oynuyor? İşte 5. Dalga filmiyle ilgili detaylar…

ntv.com.tr 28.08.2020 - 13:21

5. Dalga filmi konusu nedir? 5.Dalga filminin oyuncuları kimler?

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2016 yılında J Blakeson tarafından çekilen 5.Dalga filminde insan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır.

Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5.Dalga,  Rick Yancey'nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.

5.DALGA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Chloë Grace Moretz – Cassie Sullivan
Nick Robinson – Ben Parish/Zombi
Ron Livingston – Oliver Sullivan
Maggie Siff – Lisa Sullivan
Alex Roe – Evan Walker
Maria Bello – Çavuş Reznik
Maika Monroe – Ringer
Liev Schreiber – Albay Vosch
Zackary Arthur – Sammy Sullivan
Tony Revolori – Dumbo
Talitha Bateman – Teacup

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