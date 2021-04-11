5. İstanbul Tasarım Bienali beş yeni eserle veda ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, fiziksel ve dijital mecralarda gelişmeye devam ediyor.



24 Nisan Cumartesi günü çevrimiçi yayınlanacak Pek Kapanış Sayılmaz! başlıklı etkinlikle bienalin bir evresi daha tamamlanıyor. Bienalin 1 Nisan’da başlayan bu son etabında, şehrin farklı noktalarına yayılan yerleştirmelere beş yeni eser daha ekleniyor. Studio Ossidiana’nın göçebe pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26 Nisan’da Büyükada-Haliç seferlerine başlayacak. Stigmerjiyi Aramak Ekibi’nin Stigmerjiyi Aramak isimli uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde görülebilecek.



Yeni Yurttaşlık Ritüelleri projeleri kapsamında Orkan Telhan ve elii’nin IMNA desteğiyle tasarladığı İstanbul’un Mikrobik Meyveleri Özgürlük Parkı’nda; public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams’ın imzasını taşıyan Özenle Kurutun Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı Güneş Mutfağı İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 1 Nisan’dan bu yana görülebiliyor.



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