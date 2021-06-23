5. İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni bir yerleştirme: Büyükada Şarkı Hatları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi sebebiyle ertelenen Büyükada Şarkı Hatları başlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.



VitrA sponsorluğunda yapılan bienal kapsamında Studio Ossidiana’nın ürettiği Büyükada Şarkı Hatları, hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk. Bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak bu yüzen bahçe, Büyükada-Haliç hattındaki yolculuğu sırasında insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yapacak.



Stimuleringsfonds, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Adalar Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen proje, 23 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında, Büyükada-Haliç hattında görülebilecek.

YÜZEN BAHÇE HERKESE AÇIK OLACAK

Büyükada Şarkı Hatları isimli yüzen bahçe, 23 Haziran’da Yenikapı’dan yola çıkarak Büyükada’ya gidecek ve burada 30 Haziran’a kadar kalacak. 30 Haziran’da ise tekrar deniz üzeri seferine başlayıp Haliç’e gelecek ve 12 Temmuz tarihine kadar Haliç’te ziyaret edilebilecek. Platform, Büyükada ve Haliç rıhtımlarına bağlıyken yoga yapmak, dans etmek, şarkılarını seslendirmek veya balık tutmak isteyen herkese açık olacak. 12 Temmuz’dan sonra ise platformun üzerindeki tasarım Büyükada’da, Adalar Kent Konseyi’ne ait bir bahçeye yerleşerek İstanbul’un bir parçası haline gelecek.



5. İstanbul Tasarım Bienali’nin kamusal programı 23-30 Haziran tarihleri arasında, platform Büyükada’dayken gerçekleşecek. Dünya Mirası Adalar ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek “Ekoloji Maratonu” başlıklı programda 14 farklı etkinlik bulunuyor. Etkinliklerin 12'si İstanbul Tasarım Bienali’nin Instagram hesabından, adadan canlı yayınla, iki etkinlik ise Zoom üzerinden takip edilebilecek.