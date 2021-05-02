5 milyon TL'ye satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi bir ay önce satışa çıkartıldı.



İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu. Kim olduğu açıklanmayan alıcı, portreyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

"EVİNE DÖNÜYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi sosyal medyadan duyurdu. İmamoğlu Twitter paylaşımında, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Evine Dönüyor!



Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici.



İstanbul’a hayırlı olsun. pic.twitter.com/0BL0CMpaxq — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2021

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