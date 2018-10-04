55. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde 66 yaşındaki İbrahim Tatlıses'e Onur Ödülü takdim edilecek.
Cuma günü düzenlenecek törende ödülünü alacak olan İbrahim Tatlıses, 1977’de ‘Ayağında Kundura’ albümüyle müzik piyasasına, 1978’de albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yaptı.
Seksenli yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses'in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, 3 filme senarist, 2 filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı.
55. Antalya Film Festivali’nde İbrahim Tatlıses’e Onur Ödülü
Sanat
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülü alacak.
55. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde 66 yaşındaki İbrahim Tatlıses'e Onur Ödülü takdim edilecek.