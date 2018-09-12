Antalya Film Festivali'ne tepki amacıyla başlatılan Ulusal Yarışma, bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek.

55. Ulusal Yarışma’nın bu seneki Onur Ödülü, 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de gerçekleşecek kapanış töreninde Ayla Algan’a takdim edilecek. Algan’ın, 1965’te Ertem Göreç ile başlayan sinema macerası, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Tunç Başaran, Aram Gülyüz, Ferzan Özpetek, Barış Pirhasan gibi yönetmenlerle devam etti. Aynı zamanda şarkı da söyleyen ve 1971’de Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahneye çıkan Algan, 1972’de Devlet Sanatçısı unvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü’ne layık görüldü. Kadın hikâyeleri anlatan birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi, sayısız oyuncu yetiştirdi. 55. Ulusal Yarışma, cesur rol seçimleri, karakterlere kattığı derin ve dokunaklı yaklaşımı, eğitmen olarak oyunculuğa yaptığı sonsuz katkı sebebiyle bu yılki Onur Ödülü’nü Ayla Algan’a sunacak.

GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARA ÖDÜL

Ulusal Yarışma bu sene ödül gecesinde Yeşilçam’da yüzler kulübüne giren on iki “görünmez kahramana” plaket vererek onları onurlandırmayı amaçlıyor. Kariyerlerinde yüz filmi aşan, yüzden fazla filme imza atarak Türkiye sinemasının bütününde büyük emeği geçmiş isimlerden Yücel Uçanoğlu, Çetin İnanç ve Yavuz Figenli’ye plaketleri ödül gecesinde takdim edilecek. Aramızdan ayrılan Aram Gülyüz, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam, Oğuz Gözen, Orhan Elmas, Osman Fahir Seden, Semih Evin, Sırrı Gültekin ve Ülkü Erakalın’ın ise yakınları yönetmenlerin ödüllerini alacak.

55. ULUSAL YARIŞMA SİNEMA EMEK ÖDÜLÜ

Sinemanın ve sinemaseverlerin görünmeyen kahramanlarına verilen Sinema Emek Ödülü, bu yıl dublör Burhan Kocataş’a sunulacak. Tehlikeli sahnelerin isimsiz aktörlerinden Burhan Kocataş, 40 yılı aşkındır süren sinema hayatına 70’li yıllarda, Cüneyt Arkın, Yılmaz Köksal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak gibi ünlü aktörlerle dövüşerek başladı. Sinemamızın ilk aksiyon yapımlarında yer aldı; zor sahnelere gerçekçilik katmak için canı pahasına çalıştı. Burhan Kocataş, bugün de hâlâ sinema dünyasında olmanın yanı sıra, genç dublör adaylarını da yetiştiriyor.



ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI DERNEĞİ - YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ



1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma’da takdim edilecek. Bu seneki Yıldırım Önal Anı Ödülü, kendine özgü mizahi üslubuyla toplumun her kesiminden insanı güldüren ve düşündüren; Çok Tuhaf Soruşturma isimli tiyatro oyunundan uyarladığı ve rol aldığı Pardon filmi ile Türkiye sinema tarihinin kusursuz taşlamalarından birine imza atan; eserleri ile izleyicilerinin ve okurlarının gönlünde taht kuran değerli tiyatro ve sinema sanatçısı; roman, deneme, günlük, oyun, senaryo yazarı; Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a takdim edilecek.