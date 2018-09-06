Antalya Film Festivali'ne tepki amacıyla başlatılan Ulusal Yarışma’nın bu yılki jürisinde usta yönetmen Duygu Sağıroğlu, sinemamızın en büyük yıldızlarından Fatma Girik, Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden Murathan Mungan, çağdaş sanatçı ve yönetmen Gülsün Karamustafa ve sinema yazarı Uğur Vardan’ın yanı sıra geçen yıl Ulusal Yarışma’dan ödülle dönen iki isim de yer alıyor: En iyi film ve erkek oyuncu ödüllerini kazanan Daha’nın yönetmeni Onur Saylak ve Kar ile en iyi kadın oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü.



SANATÇILARDAN OLUŞAN ÖN JÜRİ



30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek olan 55. Ulusal Yarışma, bu yıl yarışacak filmleri belirlemek için yapımcı, yönetmen, kurgucu, sanat yönetmeni, müzisyen gibi farklı alanlarda sinema sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren sanatçıların yer aldığı yeni bir ön jüri sistemini oluşturdu. Sistem kendi alanında aktif, sektörü oluşturan sanatçılar tarafından kontrol edilen, bağımsız bir yapıya sahip.

54. Ulusal Yarışma’ya katılan film ekiplerinden toplam 74 kişi bu yılın seçkisini oluşturmak için ön jüride yer aldı ve bu isimlerden film önerisi istendi. Bu rakam her yıl bir önceki yılın film ekiplerinin katılmasıyla yıllar içinde artacak. Bundan sonraki senelerde de, o yıla kadar Ulusal Yarışma’ya katılmış tüm filmlerin ekipleri ön jüri görevini üstlenecek. Bu sayede her sene büyüyen bir ön jüri oluşturmak ve yeni kuşak sinemacıları birbirleriyle bağlantı halinde tutmak amaçlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'ULUSAL YARIŞMA' ÇAĞRISI