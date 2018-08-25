FESTİVALİN GENEL AFİŞİ 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde bu yıldan başlayarak iki afiş kullanılacak. Genel afişin yanı sıra festival, her yıl bir sanatçının eserini festivalin ‘sanatsal’ afişine taşıyacak. Bu zenginliğin ilk adımı Anadolu mitolojisi ile sözlü kültürden beslenen, efsaneleri güncele renklerle bağlayan sanatçı Ahmet Güneştekin’le atıldı.

Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli’yle birlikte onbinlerce Antalyalı yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin’in 2015 yılında Venedik Bienali’nde sergilendiğinde büyük ses getiren ‘Adem ile Havva’ serisinden bir tablosu yer alıyor.

FESTİVALDE GÖÇ HİKAYELERİ



Farklı kültürlere ait mitolojik anlatıları, şimdiki zamana gönderme yaparak yeniden yorumlayan Güneştekin’in eserlerinde olduğu gibi festival de bu yıl, farklı kültürlerde yaşanan ‘Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık’ gibi hikayeleri ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında sinemaseverlerle buluşturuyor. Filmlerin odak noktasında, yaşadığımız yüz yılın büyük göçlerinin ötekileştirdiği, ölümü göze alan hayata koşan mülteci yaşamlarının başrolündeki insan yer alıyor.





Türkiye’den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak festivalin Genel Sanat Yönetmenliği’ni Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı Mike Downey, Artistik Direktörlüğü’nü ise Saraybosna Film Festivali Başkanı Mirsad Purivatra üstleniyor.