7 ilde sinema salonları için süre uzadı

Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.

Anadolu Ajansı - DHA 28.02.2021 - 16:32 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 16:38

7 ilde sinema salonları için süre uzadı

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Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan, başkanlığında toplandı. Corona virüsle mücadele konularının ele alındığı toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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