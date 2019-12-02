6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri başlıyor

6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5-7 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. Kino İstanbul tarafından Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında düzenlenen sinemanın erken dönemine adanmış Türkiye’nin ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılını kutlayan etkinlik; diğer festival mekanları ile birlikte Akbank Sanat'ta da seyirciyle buluşuyor.



Ana teması ‘Bilinmeyen’ olarak belirlenen festivalde sinemanın ilk dönemi, o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri ve bilimkurgu türünün ilk örnekleri yer alacak. Her zaman olduğu gibi tüm filmler en son restorasyonlu kopyalarıyla gösterilirken, filmlere canlı müzik eşlik ediyor.



SESSİZ SİNEMA GÜNLERİ PROGRAMI

5 Aralık Perşembe 13.00



Geleceği Olmayanlar



Yönetmen: Aleksander Hertz



Polonya





5 Aralık Perşembe 16.00



İstenmeyen Kadın



Macaristan





5 Aralık Perşembe 19.00



Bolex’e Takılanlar



Yönetmen: Alyssa Bolsey



Amerika





6 Aralık Cuma 13.00



Hans Richter: Sinemanın Avangard Müziği





6 Aralık Cuma 16.00



Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler & Tamilla



Yönetmen: Muhsin Ertuğrul



6 Aralık Cuma 19.00



Denizcinin Hazinesi



Yönetmen: Sandor Korda (Alexander Korda)



Macaristan





7 Aralık Cumartesi 11.00



Masterclass (Hollandalı genç müzisyen Dana van den Hurk, sessiz sinemaya müzik yapmanın incelikleri üzerine bir masterclass düzenliyor.)



7 Aralık Cumartesi 13.00



Komedi Seçkisi





7 Aralık Cumartesi 16.00



Kameralı Kadın: Ella Bergmann-Michel



Almanya





7 Aralık Cumartesi 19.00



Serge Bromberg sunar: Yangından Kurtarılan Filmler