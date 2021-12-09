Kültür ve Turizm Bakanlığı, 606 kültürel miras taşıyıcısına 'sanatçı tanıtma kartı' verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu, bu yılki çalışmalarını tamamladı.

Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan değerlendirme kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, ozanlık geleneğinden edebiyata kadar birçok alanda yüzlerce sanatçıyı değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucu icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli olgunluğa erişmiş, geleneğinden koparmadan uğraştığı sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen 606 ustaya 'sanatçı tanıtma kartı' verilmesi kararlaştırıldı.

KAYITLI SANATÇI SAYISI 4 BİN 982'YE YÜKSELDİ



Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye genelinde bugüne kadar belirli şartları taşıyan, alanında yetkin 4 bin 376 sanatçıya, 'sanatçı tanıtma kartı' verdiklerini belirtti. İbiş, bu yıl tamamlanan kurul çalışmaları sonucu eklenen 606 sanatçıyla da Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı sanatçı sayısının 4 bin 982’ye yükseldiğini aktardı.



Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirdiği köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatlarla ilgilenen, tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor.