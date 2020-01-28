62. Grammy Ödülleri tüm zamanların en düşük reytingini aldı

Önceki gece Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ve Amerikan CBS televizyonundan canlı olarak yayınlanan 62. Grammy Ödülleri töreni, tüm zamanların en kötü reytingini aldı.



‘Müziğin en büyük gecesi’ olarak lanse edilen Grammy, üç saatlik canlı yayınıyla Nielsen ölçümüne göre 18,7 milyon izleyiciyi ekran karşısına geçti. Bu, bugüne kadar ölçülen en düşük Grammy seyirci sayısı oldu.

8 YILDA YÜZDE 53 SEYİRCİ KAYBI



Geçen yıl 19,9 milyon seyirci tarafından tercih edilen Grammy, bu yıl yüzde 6’lık bir seyirci kaybı yaşadı. 2012 yılında 39,9 milyon seyircinin seyrettiği Grammy, aradan geçen sekiz yılda yüzde 53 reyting düşüşüyle karşı karşıya kaldı.



Törenin sunucusu Alicia Keys, Kobe Bryant anısına konuşma yaptı ve şarkı söyledi.

GRAMMY'DE KOBE BRYANT ETKİSİ

2020 Grammy Ödülleri, NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazası sonucu ölümünden sadece birkaç saat sonra, efsane basketbolcunun oynadığı Los Angeles Lakers takımıyla defalarca ev sahipliği yaptığı Staples Center’da gerçekleşti. Kobe Bryant için üzülen pek çok hayranı Grammy organizatörlerini, töreni iptal etmedikleri için protesto etti. Tören esnasında, Bryant’ın anısına konuşmalar yapılıp şarkılar söylendi.

62. Grammy Ödülleri, geceden beş ödülle ayrılan 18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish’in gecesi oldu. Eilish, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, En İyi Yeni Sanatçı olmak üzere en büyük dört ödülü birden alan ilk kadın ve en genç şarkıcı oldu.

KOBE BRYANT, GRAMMY GECESİNDE BÖYLE ANILDI