68. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı sahibini arıyor

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı’na başvurular başladı.



Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından 10 nüshayı, 28 Şubat Pazartesi günü Saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.



Darüşşafaka Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılacak hikaye kitaplarının 2021 yılında yayımlanmış olması, daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerektiği ve daha önce aynı armağanı kazanmış yazarların yarışmaya katılamayacağı vurgulandı.



Başvuruların iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçeceği yarışmada, ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık bir kısa liste, 15 Nisan Cuma tarihinde duyurulacak, nihai sonuç Mayıs ayı içinde açıklanacak.



Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurulu, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen’den oluşuyor.



Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan gibi yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, geçen yıl Deli Tarla adlı öykü kitabıyla Şermin Yaşar’a verilmişti.



SAİT FAİK ABASIYANIK HİKAYE ARMAĞANI NASIL BAŞLADI?



1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek “Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı”nı veriyor.



Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta verilen Armağan’la ilgili olarak Darüşşafaka Cemiyeti, 2012'den beri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği içinde.