Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, 7. Boğaziçi Film Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

LOS ANGELAS'TA TÜRK FİLMLERİ FESTİVALİ



Festival Başkanı Ogün Şanlıer, yaptığı açılış konuşmasında, festivalde bu yıl da sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlayacaklarını söyledi. Festivale olan ilginin yoğun olmasında ötürü mutluluğunu dile getiren Şanlıer, şunları kaydetti: "Buraya gelmeden önce aldığım bilgiye göre yaklaşık 6 salonumuzdaki film gösterimlerinin biletleri tükenmiş. Bu da dolulukların çok iyi seviyede olduğunu gösteriyor. Bundan ötürü de ayrıca mutlu olduk. Boğaziçi Film Festivali'ni daha da yukarılara taşımak ve ülkemizin farklı açılardan da kültür sanat dünyasına katkılar sunabilmesi adına Boğaziçi Kültür Sanat Vakfını kurmuş bulunmaktayız. Biz bir yandan film festivalini yaparken bir yandan da Hollywood'da Los Angeles Türk Filmleri Festivali'ni yapacağız. Kasım ayında olacak bu festival. Oradan dönüşte de vakfımızı sizlerle buluşturmuş olacağız."

7. YILA ÖZEL FİLM SEÇKİSİ



Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Bu sene 7. yıla özel bir seçki oluşturduklarını ifade eden Kılıç, filmlerin içerisinde geçen 7 rakamına odaklandıklarını belirtti.



Kılıç, üç kült filmle böyle bir seçki oluşturduklarına işaret ederek, "7. yılımıza özel boğazın renklerini içine alan bir afişle çıktık bu yıl. Ayrıca yeni de bir sloganımız var. Bu yılki sloganımız 'İstanbulun Festivali'. Çünkü kendisini İstanbul'la özdeşleştirmiş, daha da fazla özdeşleştirmek isteyen bir festivaliz. Birçok ünlü ismi ağırlıyoruz. Bunda İstanbul'un da payı var. İstanbul gibi bir marka sayesinde aslında böylesi büyük işleri gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca bu ilişki tabii ki karşılıklı. Biz de İstanbul'a bu vesileyle değer katmaya çabalıyoruz" diye konuştu.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun sinemanın, kültürün ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra Beyoğlu'nda daha çok kültür ve sanat konuşulacak ve bu anlamda Boğaziçi Film Festivali'nin Beyoğlu'nda yapılmasını önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Sinemanın etki gücü yüksek bir sanat dalı olduğuna dikkati çeken Yıldız, gelecekte daha çok tarihsel filmlerin yapılmasının ve Türk tarihinin sinemanın diliyle anlatılamsının önemli olduğunu ifade etti.



"HİKAYELERİMİZ BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR"



Konuşmaların ardından Festival Başkanı Şanlıer, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı, Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza'ya "Onur Ödülü" takdim etti. Mendoza, ödül konuşmasında Türk filmleri ve Türk film yapımcılarının dünya çapında bir üne sahip olduğuna değinerek, "Burada bulunmaktan ve bu onur ödülünü almaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Dünyanın çok uzak bir yerinden ve farklı bir kültüründen buraya geliyorum fakat biliyorum ki sinema bizi bir araya getiriyor. Hikayelerimiz bizi bir araya getiriyor. Çünkü sinemanın sanatsal yönü insanları bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

tkinlikte, 7. Boğaziçi Film Festivali'nin tanıtım filmi ile İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde bulununan Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz belediye başkanlarının görüntülü mesajları da paylaşıldı.



AÇILIŞ FİLMİ THE SPECIALS



Açılış etkinliğinin ardından Olivier Nakache ve Eric Toledano'nun yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Vincent Cassel'in yer aldığı The Specials filmi Türkiye'de ilk kez gösterildi. Senaryosunda Eric Toledano ve Olivier Nakache imzası bulunan filmin yapımcılığını Nicolas Duval Adassovsky üstleniyor. Antoine Sanier'in görüntü yönetmenliğinde çekilen "The Specials"ın konusu şöyle:



"Bruno ile Malik, yirmi yıldır farklı bir dünyada yaşamaktadır, otizmli çocuklar ve gençlerin dünyasında. Civciv Yuvası ve Sığınak isimli sivil toplum kuruluşlarını yöneten iki arkadaş, alt kesimlerden gelen gençleri, diğer tüm kurumların ilgilenmeyi reddettiği olağanüstü hallerde bakıcılık yapacak şekilde yetiştirirler. Bu sıra dışı iki adamın, dışarıdan kolay kolay anlaşılmayacak, istisnai bir ortaklığı vardır." Yerli ve yabancı 83 filmi sinemaseverlerle buluşturacak 7. Boğaziçi Film Festivali, 25 Ekim'de sona erecek.