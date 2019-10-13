Ortadoğu'da Türkiye'yle aynı anda vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, Avrupa'da da seyircilerle buluşuyor.

Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu, 7. Koğuştaki Mucize, Türkiye’de vizyona girmeden bir gün önce başta Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sinemaseverlerle buluştu.



Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı 7. Koğuştaki Mucize, cuma günü itibariyle tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya başladı.



11 Ekim’de vizyona giren, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu film, Türkiye’den önce Avrupa’da sinemalarda gösterilmeye başlandı. İzleyenlere yoğun duygular yaşatan ve etkisinden kolay çıkamayacakları umut yüklü bir hikaye paylaşan film, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa ve İngiltere’de vizyona girdi.



7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI