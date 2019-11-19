7. Koğuştaki Mucize kamera arkası

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip 7. Koğuştaki Mucize filmi vizyon yolculuğuna 4 milyon kişiyi geçen gişe başarısıyla son sürat devam ederken filmden kamera arkası görüntüleri de görücüye çıktı.



Muğla ve Beykoz Kundura’da çekilen filmin kamera arkasında oyuncuların role hazırlık aşamaları, provaları ve çekimler arasındaki eğlenceli anları yer alıyor. Filmde baba ile kızı canlandıran Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur arasındaki oyunlar izleyenleri güldürürken, ikilinin setteki yavru bir köpeği sevdikleri dakikalar ise çekimlerin ne kadar sıcak ve de keyifli bir şekilde geçtiğini yansıtıyor.



Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan ‘7. Koğuştaki Mucize’, Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın pek çok yerinde sinemalarda seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KAMERA ARKASI

