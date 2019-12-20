7. Koğuştaki Mucize’nin film müzikleri albümü yayınlandı

Bu yılın en çok seyredilen Türk filmi olan 7. Koğuştaki Mucize’nin soundtrack albümü yayınlandı.



Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı 7. Koğuştaki Mucize filminin beğeni toplayan müzikleri, soundtrack albümünde toplandı.



23 şarkıdan oluşan albümde Hasan Özsüt imzalı filmin izleyenleri derinden etkileyen tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş’ın Yolcu şarkısı yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE'NİN FRAGMANI