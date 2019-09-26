Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, 11 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak olan 7. Koğuştaki Mucize filmi, yayınlanan ilk tanıtımından itibaren merak uyandırdı. Sosyal medyadan çok fazla yorum alan filmin fragmanı ise bir rekor kırdı.



Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin olduğu, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı filmin duygu yüklü fragmanı, sinema filmleri veritabanı sitesi Box Office’te yaklaşık 4 milyon görüntülenmeyle son dönemlerin en çok izlenen tanıtımı unvanına sahip oldu.

Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip film hem baba kız hikayesi hem de adalet mücadelesiyle seyircilerin hafızasından yıllarca çıkmayacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI