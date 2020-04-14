7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve ardından 137 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Tarihin en pahalı futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran Neymar, "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" ifadelerini kullandı.



Türkiye gişesinde rekor kıran 7. Koğuştaki Mucize'de Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.

7. Koğuştaki Mucize, Brezilya'da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi.