7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı başladı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen 7’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı açılış töreni gerçekleşti. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şiir ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ımızda 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 200 binin üzerinde katılımcı hedefliyoruz” dedi.

Haberler 23.10.2021 - 12:34

7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı başladı

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KAFUM’da gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

200 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFİ

Güngör, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında, “Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkentidir. Ve bu potansiyelini hem bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Şiir ve Edebiyat Günleri’nde, hem de açılışını gerçekleştirdiğimiz 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’yla bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından birini oluşturduk. İnşallah başta çevre illerimizden olmak üzere 200 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Kitap ve Kültür Fuarı, 22–31 Ekim tarihlerinde, 09.00–21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

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