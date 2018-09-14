7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen ‘Ustaya Saygı’ konseri bu sene Cem Karaca anısına düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirilen konserde Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Can Bonomo, Hakan Aysev, Işın Karaca, İlkim Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Serkan Çağrı ve Yonca Lodi sahne alırken orkestranın şefliğini Onur Nar üstlendi.

7. Uluslararası Klarnet Festivali ilk olarak cumartesi günü saat 22.00’da, tekrarıyla da pazar günü saat 18.30’da Kral TV’de ekrana gelecek.



Konser öncesi yapılan basın toplantısında duygularını ifade eden sanatçılardan festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, “Cem Karaca anısına gerçekleştirdiğimiz ‘Ustaya Saygı’ konserindeyiz. Sevdiği dostları, arkadaşları, onu yıllardır takip eden sevenleri bu akşam salonda. Hep birlikte en güzel şarkılarını elimizden geldiğince söylemeye, çalmaya çalışacağız. Klarnet Festivali’nin en önemli gecelerinden biri bu bizim için. Ustaya Saygı demekle kalmıyoruz, ustalarımızı genç nesillere de tanıtmaya çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, genç jenerasyonun takip ettiği müzik türlerine bakıldığı zaman maalesef ki Anadolu’nun yetiştirdiği çok değerli üstatlar, besteciler gölgede kalıyor gibi görünse de bizler en güzel şarkılarını hatırlatarak onları yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

İLKİM KARACA: UNUTULMAZ BİR GECE

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk vatandaşlığından çıkarılan ve Turgut Özal döneminde yeniden vatandaş olan Cem Karaca’nın hayat arkadaşı İlkim Karaca “Herkes çok kıymetli, Cem Karaca kadar kıymetli. Ülkemize teşekkür ediyorum. 12 Eylül’de Cem Karaca’yı, Cemal Reşit Rey konser salonunda anmak, İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da son nefesini vermiş bir sanatçıyı İstanbul’da anmak... Gerçekten unutulmaz bir gece” ifadelerini kullandı.



Yonca Lodi de “Çok önemli bir üstadı anıyoruz. Bu kadar manidar bir günde onun şarkılarını özgürce söyleyebileceğimiz bir akşamı yaşıyoruz hep beraber. Kalabalık bir gece. Buradan selam olsun göğe” şeklinde konuşurken, Özgün “Çok büyük bir usta. Türkiye’de rock müziğin öncülerinden. Çok özgün bir ses. Eşi benzeri olamayan kıymetli biri” yorumunu yaptı.



Bahadır Tatlıöz günümüz sanatçılarına “Günümüzde rastlayamadığımız nitelik ve derinliğe sahip olan, geçmişteki üstatlarımızın, enerjisi hala yaşayan ve bizle beraber olan bir tanesi Cem Karaca. Günümüze örnek olmasını istediğim ilkeli duruşu, yaptığı müzik, toplumun, sanatın ve mensubu olduğu ülkenin dili olma özelliği bunların hepsine sahip bir sanatçı olduğu için burada bu kadar sene sonra böyle bir kalabalık onu anıyor. Ne mutlu anılabilen, anılacak kadar güzel işler yapmış üstatlara” cümleleriyle tavsiyede bulundu.





Hakan Bilgin “Cem Karaca’nın en saygı duyduğum hikayesi bir tiyatro ailesinden gelmesi. Beni çok heyecanlandırıyor. Söylediği her şarkıda da bir anlatım ve ifade var. Bence yeni müzisyenler sözü anlaşılan şarkılar söylerse daha da iyi anlayabiliriz” dedi.



Işın Karaca’nın “20 yıldır hep bana sorulan bir soru vardır. Işın Karaca, Cem Karaca’nın nesi? Artık itiraf etmeliyiz İlkim Abla” sözleri ise herkesi güldürdü.



“CEM KARACA İLK AŞKIMDI”



Genç şarkıcı Aydilge “ Yaşadığım hisleri anlatmam gerçekten kolay değil. Çok büyük hayranlık duyduğum bir isim. Herkesin hayranlık duyduğunu biliyorum ama benimki ayrı. Hatta o yurtdışında istemeyerek de olsa kaldığı dönemde, geri döndüğünde ilk konserine girmiştim. Sahne star ışığı, aurası belki ilk aşkımdı diyebilirim. Tüylerim diken diken olmuştu. Çok küçük olmama rağmen onun o dev sesini hiç unutamıyorum. Benim için kocamandı. Hala öyle. Sesi, ruhu ve şarkılarıyla.. Onun Islak Islak şarkısını konserlerimde hep eşimin gözlerine bakarak seslendiriyorum ve onun şarkısıyla tekrar aşık oluyorum. Eşim de keman çalıyor benimle beraber. Bu gece de eşim eminim bozulmayacak büyük ustanın, ilk aşkımın şarkısını söyleyecek olmak gurur kaynağı” itirafında bulundu.



Kolpa grubundan Barış Yurtçu “Biz de bu projede yer almaktan çok mutluyuz. Ben de babamdan dolayı hep Cem Karaca şarkılarıyla büyüdüm. Bizim evde hiç eksilmezdi. Umarım yeni jenerasyon da Cem Karaca şarkılarını özümser” dedi.



Hakan Aysev, Serkan Çağrı’ya “Klarnet Festivali 7 seneden beri var, ben de en başından beri varım. Bu durumdan çok gurur duyuyorum. Serkan Çağrı’ya böyle bir platform oluşturduğu, bu platformda çok önemli ustaları bizimle ve seyirciyle buluşturduğu için teşekkürler. Benim şarkı söyleme stilime çok yakın bir ses ve ben onun şarkılarıyla büyüdüm diyebilirim” cümleleriyle teşekkür ederken Retrobüs grubu “Dönem müziklerini anlattığımız için aracı olarak buradayız, geçmişten geldik. Ustaların selamı var” şeklinde konuştu.



SEYİRCİLERDE HEYECAN YARATTI



Konser öncesinde Klarnet Festivali’nin eski yıllarından da görüntülerin bulunduğu tanıtım filminde Serkan Çağrı’nın klarnetle İstiklal Marşı’nı çaldığı bölüm ekrana verilince tüm salon ayağa kalktı. Konser, Onur Nar’ın çaldığı ‘Emrah’ şarkısıyla başladı.

Retrobüs’ün solisti Fırat Şahverdi, grubun konseptine uygun olarak Cem Karaca kılığında seyirciler arasından geldi. “Merhaba gençler ve daima genç kalanlar” diye salona giren grup, Namus Belası’nı seslendirdi. Şahverdi “Taklitler asıllarını yaşatır, en büyük alkış büyük ustaya gelsin. Onları TRT’de izlediğimizde Retrobüs’ü yapmaya karar verdik. Bizler Aşık Veysel’i anacağız diyen Cem Karaca ve Barış Manço’yu anacağız. İki büyük üstad” sözlerinden sonra TRT’de Manço ve Karaca’nın katıldığı programı canlandırdı.





ŞARKISINI ÇIRAK KOSTÜMÜYLE SÖYLEDİ



Ünlü sanatçı Özgün, Karaca’nın en sevilen şarkılarından olan ‘Tamirci Çırağı’nı üzerine giydiği işçi tulumuyla icra etti. Karaca da bir dönem konserlerinde çırak kostümü giyerek bu şarkıyı seslendirirdi. Özgün şarkı söylerken, orkestrada bulunan eşi Nida Uğurlu da ilk kez onunla aynı sahnede keman çaldı.



Ceviz Ağacı’nı seslendiren Bahadır Tatlıöz, giriş bölümünü alkışlarla seyirciye yaptırdı. Tatlıöz’ün performansı esnasında işitme engelliler için sahnede bulunan görevli şarkıyı anlattı. Tatlıöz “Şevval, işitme engelliler için sahneye çıkıyor. Türkiye’nin her yerinde onlar da konserlerimize gelmeye başladılar” dedi.



"BİZ ARTIK ANNE VE KIZIZ"



Işın Karaca, ‘Kendim Ettim, Kendim Buldum’ parçasını okuduktan sonra “Bu gecenin parçası olmak onur verici. 20 yıldan beri her kimle tanıştıysam akrabalık sordu. İlkim ablayla karar verdik anne kızız” sözleriyle alkış aldı. Hemen ardından çıkan Aydilge “O kadar duyguluyum ki, Cem Karaca’nın bende çok ayrı yeri var. Annemle babam ülkeye döndüğünde beni ilk konserine götürmüşlerdi. Çocukların süper kahramanları olurdu, benim süper sesiyle kahramanım oydu. Onun olağanüstü varlığı aramızda o yüzden beyazlar giydim. O güzel ruhu aramızda eminim” diyerek dinleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.



Kahya Yahya şarkısını söyleyen Ceceli “Bir utancın ve yüz karasının yıl dönümü. Ben Cem Karaca şarkılarını dinlediğinde ailemin ‘Sesini açma gelir götürürler dediğini hatırlıyorum’ Bugün, ben ustamız gibi söyleyemem ama gurur duydum” dedi.



CEM KARACA’NIN BÜYÜK SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI



Cem Karaca için yapılan mini belgeselde, sanatçının kadim dostu, Apaşlar’ın kurucusu Mehmet Soyarslan, ilk kez Karaca’nın büyük bir sırrını açıkladı. Soyarslan, Karaca’nın Almanya’da olduğu dönemde yaşadığı aşkı anlatarak “ Bunu ilk kez açıklıyorum. “Bizi o dönem Köln televizyonu davet etti, 7-8 parça kaydedildi. Cem, bir konser sırasında televizyonda montaj bölümünde çalışan Giselle ile tanıştı. Birbirlerini çok sevdiler ve evlilikle neticelendirmeye karar verdiler. Sonra İstanbul’a geldi Cem. İstanbul’da Feride ile evlenme durumu ortaya çıktı. Tam evlilik günü Giselle Almanya’dan geliyor. Cem bana !Rezzan’la karşılayın çok üzücü olacak, yapacak bir şeyim yok’ dedi. Eşimle üzüle üzüle karşıladık, oteline götürdük. Zavallı kızın gözyaşları sel oldu. Veda gününde Cem’e vermek üzere hediye hazırladım ama sana verirsem herkese daha fayda sağlayacak’ dedi. Bugün yayınlanan kayıtlar işte bunlardı” diyerek kimsenin bilmediği bir hikayeyi ilk kez paylaştı.



Yonca Lodi ‘Çok Yorgunum’ şarkısını ‘Bravo’ tezahüratları eşliğinde söyledi. Lodi“ Ben o şanslılardanım. Sahnede defalarca Cem Karaca’yı canlı canlı dinledim. Onunla evlat diye başlayan sohbetler yapmış bir insanım. Selam olsun saygılar olsun” dedi.



KARACA’NIN SON KLİBİNDE TAKTIĞI FULARI SERKAN ÇAĞRI’YA HEDİYE ETTİ



Karaca’nın hayat arkadaşı İlkim Karaca, gecenin son performansı için sahneye Serkan Çağrı ile el ele geldi. Karaca “Cem, anneannesinin, annesinin sevdiği kadınların fularlarını kullanırdı. Son klibinde boynunda olan fular bu elimdeki, biz o zaman yeni yeni çıkıyorduk. İlk aşkımızı Mehmet Soyarslan’a anlatmıştı. Cem abisinin fularını huzurlarınızda Serkan Çağrı’ya veriyorum. Güzel eşiyle ve yavrularıyla birlikte yaşlanmalarını diliyorum. Sevdaya inanan, yüreğinin sesini dinleyen iki erkek tanıdım. Babam ve Cem... Biri 7, öbürü 8 şubatta gitti. Şarkılarımı onlar için söylüyorum” dedi. İkili beraber ‘Sevda Kuşun Kanadında’ şarkısını seslendirdi.



“BİR TEK BİZİM NİKAHTA VARDIN DEĞİL Mİ?”



İlkim Karaca, seyirciler arasında bulunan konservatuar hocaları Saba Tura, Emel Şenocak ve ‘aşkımızın tanığı, en sevdiği dostu, yüz yılın şarkılarına imzasını atan’ ifadelerini kullandığı Mehmet Soyarslan’a teşekkür ederken Cem Karaca’nın belgeselde gösterilen evliliklerine atıfta bulunarak “Bir tek bizim nikahta vardın değil mi?’ diye espri yaptı.



Soyarslan da “Çok güzel bir gece geçirdik. Dostum kardeşim Cem’i andık. Duyduğum minneti paylaşmak istiyorum. Cem okumasaydı şarkılarım bu kadar ünlü olmaz, bunca yıl yaşamazdı” dedi.

İlkim Karaca “Ülkemiz daima barış içinde olsun. Bugün 12 Eylül, müzikle barış yazıyoruz. Bunu Serkan Çağrı’ya borçluyuz” derken Çağrı “Karaca’nın hatırasını taşımak zor. O her zaman bir önder oldu. Bana değil ustaya teşekkür etmemiz lazım” diyerek sözlerini noktaladı.