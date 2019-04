72. Cannes Film Festivali'nde bu yıl yarışmada 4, resmi seçkide 13 kadın sinemacıya yer verilmesi 2011 yılındaki kadın sinemacı sayısı geçilememiş olsa da bu, önceki yıllara kıyasla festivalde bir değişimin habercisi olarak yorumlandı.



Yarışmada yer alan dört kadın sinemacı Mati Diop (Atlantique), Jessica Hausner (Little Joe), Celine Schiamma (Portrait of a Young Lady on Fire) ve Justine Triet (Sibyl) olarak sıralanıyor.



Türkiye’den yapımcı Zeynep Atakan ve TRT’nin ortak yapımcı olarak katkıda bulunduğu, Filistinli sinemacı Elia Süleyman’ın yönettiği ve oynadığı It Must Be Heaven, Cannes’da ana yarışmaya seçildi.

Sibyl filminden bir kare