73. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı Spike Lee

Bu yıl 73’üncüsü yapılacak olan Cannes Film Festivali’ne ilk siyahi jüri başkanı seçildi. ABD’li yönetmen, senarist ve oyuncu Spike Lee, bu yılki festivale başkanlık yapacak.



Lee, jüri başkanlığı haberini alması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu hayatta, en büyük nimetlerim beklenmedik bir şekilde geldi. 2020'de Cannes Jüri Başkanı olma fırsatına sahip olduğum çağrıyı aldığımda, şoke oldum, mutlu oldum, şaşırdım ve gururlandım. Bana göre Cannes Film Festivali, dünyanın en önemli film festivali olmanın yanı sıra film kariyerim üzerinde de büyük bir etkisi oldu. Cannes'ın dünya sinemasında kim olduğumun gidişatını değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.”

Do the Right Thing, Malcolm X, 25th Hour, Inside Men gibi filmleri sinema dünyasına kazandıran Spike Lee, 2018 yapımı son filmi BlacKkKlansman ile ilk Oscar ödülünü kazanmıştı.



2-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin jüri üyeleri ise nisan ortasında açıklanacak.

OSCAR'LI FİLM BLACKKKLANSMAN'IN FRAGMANI