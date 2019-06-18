Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali’nin 2020 takvimi belli oldu. Merakla beklenen 73. Cannes Film Festivali 12 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp, 23 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak.
14 - 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 72. Cannes Film Festivali’ni jüri başkanlığını Oscar’lı yönetmen Alejandro G. Iñárritu üstlenmiş, ABD’li oyuncu Elle Fanning ise jürinin dikkat çeken isimlerinden olmuştu.
Cannes 2019’a damga vuran film ise Bong Joon-ho’nun Altın Palmiye kazanan Parasite filmi olmuştu.