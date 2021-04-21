74. Cannes Film Festivali açılışında Annette gösterilecek

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali, 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılışında Adam Driver ve Marion Cotillard'ın başrolleri paylaştığı Annette filmi gösterilecek.

21.04.2021 - 10:26

74. Cannes Film Festivali açılışında Annette gösterilecek

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Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden olan Cannes Film Festivali, bu yıl 74'üncü kez düzenlenecek. Geçen yıl corona virüs salgını sebebiyle iptal edilen festivalin, bu yıl da normal takviminden 2 ay sonra düzenlenmesi planlanıyor.

6-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 74. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise Spike Lee yapacak. Lee, geçtiğimiz yıl da Cannes’da jüri başkanı seçilmiş ancak festival iptal edilince görevini gerçekleştirememişti.

AÇILIŞ ANNETTE İLE YAPILACAK

Festivalin 7 Temmuz‘da yapılacak açılış töreninde Leos Carax‘ın yönettiği romantik müzikal film Annette gösterilecek. Film, aynı gün Fransa’da sinema salonlarında da gösterilecek. Aynı zamanda yarışmada da gösterilecek olan filmin başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard yer alıyor. Ayrıca Simon Helberg de filmde ana karakterlerden birini canlandıracak oyuncular arasında yer alıyor.

Leos Carax‘ın ilk İngilizce filmi olan ve Los Angeles’ta geçen Anette filminde Adam Driver, dünyaca ünlü opera şarkıcısı Ann’e (Marion Cotillard) aşık bir stand-up komedyeni olan Henry’yi canlandırıyor. Filmde çiftin sıradışı bir kadere sahip ilk çocukları Annette’nin doğumu ile birlikte hayatları altüst oluyor.

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